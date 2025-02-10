Половина боїв на Покровському напрямку та курщині: карта бойових дій від Генштабу

99 боїв сталося на фронті минулої доби, половина - на Покровському напрямку та курщині, повідомили у зведенні на 8 годину 10 лютого у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 7 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 99 бойових зіткнень - повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник загалом завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також - 87 авіаударів, скинувши 138 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад п’ять тисяч вісімсот обстрілів, з них 133 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2427 дронів-камікадзе.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один зенітний ракетний комплекс "Бук", сім районів зосередження особового складу та військової техніки, п’ять артилерійських систем та пункт управління російських загарбників", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки ворога в районах Вовчанська та Фиголівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік населених пунктів Богуславка, Степова Новосілка, Голубівка, Нова Кругляківка, Петропавлівка та Загризове.

На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів. Намагався просунутись уперед поблизу населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Ямполівка, Колодязі, Копанки та Новолюбівка.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Часів Яр.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 33 штурми агресора в районах населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Піщане, Удачне, Новоолександрівка, Андріївка та Дачне.

Активно застосовуючи авіацію на Новопавлівському напрямку, ворог десять разів марно намагався прорватися поблизу населеного пункту Костянтинопіль.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

"В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 18 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 39 авіаційних ударів із застосуванням 69 керованих бомб, а також здійснив 493 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

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