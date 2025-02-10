Половина боев на Покровском направлении и курщине: карта боевых действий от Генштаба

99 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, половина - на Покровском направлении и на курщине, сообщили в сводке на 8 часов 10 февраля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 9 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 99 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

По уточненной информации, вчера противник в целом нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением двух ракет, а также - 87 авиаударов, сбросив 138 управляемых бомб. Кроме этого, осуществил более пяти тысяч восемьсот обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2427 дронов-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один зенитный ракетный комплекс "Бук", семь районов сосредоточения личного состава и военной техники, пять артиллерийских систем и пункт управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки врага в районах Волчанска и Фиголевки.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло семь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от населенных пунктов Богуславка, Степная Новоселка, Голубовка, Новая Кругляковка, Петропавловка и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал десять раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Новосергиевка, Ямполовка, Колодязи, Копанки и Новолюбовка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Часов Яр.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 33 штурма агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Водяное Второе, Елизаветовка, Проминь, Песчаное, Удачное, Новоалександровка, Андреевка и Дачное.

Активно применяя авиацию на Новопавловском направлении, враг десять раз тщетно пытался прорваться вблизи населенного пункта Константинополь.

На Сиверском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"В операционной зоне на курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 18 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 39 авиационных ударов с применением 69 управляемых бомб, а также совершил 493 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 10 февраля - Генштаб