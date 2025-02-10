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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 10 февраля - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 12856 просмотра

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За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери врага в живой силе достигли 850 490 человек, также уничтожено значительное количество техники.

Террористы потеряли 1170 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 10.02.25:

- Личный состав: 850 490 (+1170).

- Танки: 10001 (+9).

- Бронированные боевые машины: 20813 (+16).

- Артиллерийские системы: 22879 (+35).

- РСЗВ: 1273.

- Средства ППО: 1059 (+3).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24623 (+137).

- Крылатые ракеты: 3054.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 36638 (+109).

- Специальная техника: 3740 (+1).

Почти половина боев - на Покровском направлении и курщине: Генштаб показал карту боевых действий08.02.25, 09:19 • 49916 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

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