Потери рф за сутки: сколько оккупантов уничтожили ВСУ 10 февраля - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские военные ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери врага в живой силе достигли 850 490 человек, также уничтожено значительное количество техники.
Террористы потеряли 1170 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери оккупационных войск за период с 24.02.22 по 10.02.25:
- Личный состав: 850 490 (+1170).
- Танки: 10001 (+9).
- Бронированные боевые машины: 20813 (+16).
- Артиллерийские системы: 22879 (+35).
- РСЗВ: 1273.
- Средства ППО: 1059 (+3).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 24623 (+137).
- Крылатые ракеты: 3054.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 36638 (+109).
- Специальная техника: 3740 (+1).
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