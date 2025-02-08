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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Почти половина боев на Покровском направлении и курской области: Генштаб показал карту боевых действий

Киев  •  УНН

 • 1616 просмотра

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За минувшие сутки произошло 123 боевых столкновения, из них 30 на Покровском направлении и 28 на Курщине. Противник нанес 106 авиаударов и совершил более 5300 обстрелов украинских позиций.

На фронте за прошедшие сутки произошло 123 боя, почти половина - на Покровском направлении и в Курской области, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 8 февраля и показали карту боевых действий за 7 февраля, пишет УНН.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 123 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера, как указано, противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 106 авиационных ударов, сбросив 169 КАБ, применил 2170 дронов-камикадзе. Кроме этого, совершил более пяти тысяч трехсот обстрелов, из них 127 - из РСЗО.

«За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, средство противовоздушной обороны и артиллерийскую систему противника», - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили атаку противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло десять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от населенных пунктов Загрызово и Лозовая.

На Лиманском направлении враг атаковал 13 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Копанок, Новоегоровки, Новолюбовки и Ямполовки.

На Северском направлении враг 13 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районе Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Зеленое Поле, Тарасовка, Миролюбовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Андреевка и Дачное.

На Новопавловском направлении оккупанты девять раз атаковали позиции наших войск, пытались прорваться в направлении Константинополя.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию, авиацию и ударные дроны по районам украинских населенных пунктов.

«В операционной зоне на Курщине подразделения Сил обороны Украины за минувшие сутки отбили 28 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 61 авиационный удар с применением 89 управляемых бомб, а также совершил 404 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, из которых 20 - из РСЗО», - сказано в сводке.

Наши воины, как отмечается, наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Минус 1210 оккупантов и более 100 единиц техники: потери армии рф за сутки08.02.25, 08:23 • 9490 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
ukrainaУкраина
kharkivХарьков

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