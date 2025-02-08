Майже половина боїв на Покровському напрямку та курщині: Генштаб показав карту бойових дій

На фронті минулої доби сталося 123 бої, майже половина - на Покровському напрямку та на курщині, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 8 лютого і показали карту бойових дій за 7 лютого, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 123 бойових зіткнення - повідомили у Генштабі.

Учора, як вказано, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 106 авіаційних ударів, скинувши 169 КАБ, застосував 2170 дронів-камікадзе. Окрім цього, здійснив понад п’ять тисяч триста обстрілів, з них 127 - із РСЗВ.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, засіб протиповітряної оборони та артилерійську систему противника", - ідеться у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку наші війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося десять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік населених пунктів Загризове та Лозова.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів. Намагався просунутись уперед поблизу Копанок, Новоєгорівки, Новолюбівки та Ямполівки.

На Сіверському напрямку ворог 13 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське.

На Краматорському напрямку зафіксовано три боєзіткнення в районах населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог здійснив десять атак в районі Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових і наступальних дій агресора в районах Зелене Поле, Тарасівка, Миролюбівка, Промінь, Новоолександрівка, Надіївка, Андріївка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку окупанти дев’ять разів атакували позиції наших військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя.

На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках минулої доби противник штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території рф активно застосовує артилерію, авіацію та ударні дрони по районах українських населених пунктів.

"В операційній зоні на курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 28 атак російських загарбників. Окрім цього, ворог завдав 61 авіаційного удару із застосуванням 89 керованих бомб, а також здійснив 404 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, з яких 20 - із РСЗВ", - сказано у зведенні.

Наші воїни, як зазначається, завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Мінус 1210 окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати армії рф за добу