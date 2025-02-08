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Мінус 1210 окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати армії рф за добу

Мінус 1210 окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати армії рф за добу

Київ • УНН

 • 33322 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських військ за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 847860 осіб, знищено майже 10 тисяч танків.

Протягом минулої доби на фронті російські загарбники втратили 1210 осіб вбитими та пораненими. Також Сили оборони знищили 6 танків, 35 артилерійських систем і 22 бойові броньовані машини ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу ‒ 847860 (+1210) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 9981 (+6)
      • бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22)
        • артилерійських систем ‒ 22820 (+35)
          • РСЗВ ‒ 1273 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1056 (0)
              • літаків ‒ 369 (0)
                • гелікоптерів ‒ 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24403 (+102)
                    • крилаті ракети ‒ 3054 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36402 (+95)
                            • спеціальна техніка ‒ 3738 (0)

                              У Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку рф через війну в Україні. Прем'єр-міністр рф Михайло Мішустін та російський диктатор путін намагаються переконати, що економіка рф стабільна попри санкції. Аналітичний Інститут вивчення війни (ISW) вказує на приховування реального впливу війни та значно вищу інфляцію, ніж офіційно озвучені в росії 9,9%.

                              Плануються і переговори на рівні команд: Зеленський відреагував на заяву Трампа про майбутню зустріч07.02.25, 21:00 • 56597 переглядiв

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