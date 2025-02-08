Мінус 1210 окупантів та понад 100 одиниць техніки: втрати армії рф за добу

Протягом минулої доби на фронті російські загарбники втратили 1210 осіб вбитими та пораненими. Також Сили оборони знищили 6 танків, 35 артилерійських систем і 22 бойові броньовані машини ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ 847860 (+1210) осіб ліквідовано

танків ‒ 9981 (+6)

бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22)

артилерійських систем ‒ 22820 (+35)

РСЗВ ‒ 1273 (+2)

засоби ППО ‒ 1056 (0)

літаків ‒ 369 (0)

гелікоптерів ‒ 331 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 24403 (+102)

крилаті ракети ‒ 3054 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 36402 (+95)

спеціальна техніка ‒ 3738 (0)

У Генштабі додали, що дані уточнюються.

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