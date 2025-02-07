Плануються і переговори на рівні команд: Зеленський відреагував на заяву Трампа про майбутню зустріч

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про майбутню зустріч, яка може відбути вже наступного тижня. Він наголосив на цінності співпраці і додав, що плануються зустрічі та переговори на рівні команд, передає УНН.

Наступні тижні можуть бути дуже насиченими у дипломатії, і ми зробимо все необхідне, щоб цей час був ефективним і продуктивним. Ми завжди цінуємо співпрацю з президентом Трампом. Також плануємо зустрічі та переговори на рівні команд. Українські й американські команди вже опрацьовують деталі. Міцний і тривалий мир має стати ближчим - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський хоче особисто зустрітися з Дональдом Трампом перед тим, як президент США зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним.

Президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським наступного тижня. Це буде їхня перша зустріч після повернення Трампа до Білого дому.