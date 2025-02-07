Планируются и переговоры на уровне команд: Зеленский отреагировал на заявление Трампа о предстоящей встрече

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о предстоящей встрече, которая может состояться уже на следующей неделе. Он отметил ценность сотрудничества и добавил, что планируются встречи и переговоры на уровне команд, передает УНН.

Следующие недели могут быть очень насыщенными в дипломатии, и мы сделаем все необходимое, чтобы это время было эффективным и продуктивным. Мы всегда ценим сотрудничество с президентом Трампом. Также планируем встречи и переговоры на уровне команд. Украинские и американские команды уже прорабатывают детали. Прочный и длительный мир должен стать ближе - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский хочет лично встретиться с Дональдом Трампом перед тем, как президент США встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на следующей неделе. Это будет их первая встреча после возвращения Трампа в Белый дом.