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Минус 1210 оккупантов и более 100 единиц техники: потери армии рф за сутки

Киев  •  УНН

 • 9868 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 847860 человек, уничтожено почти 10 тысяч танков.

За прошедшие сутки на фронте российские захватчики потеряли 1210 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны уничтожили 6 танков, 35 артиллерийских систем и 22 боевые бронированные машины врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.25 ориентировочно составили: 

  • личного состава - 847860 (+1210) человек ликвидировано
    • танков - 9981 (+6)
      • боевых бронированных машин - 20777 (+22)
        • артиллерийских систем - 22820 (+35)
          • РСЗВ - 1273 (+2)
            • средства ППО - 1056 (0)
              • самолетов - 369 (0)
                • вертолетов - 331 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 24403 (+102)
                    • крылатые ракеты - 3054 (0)
                      • корабли / катера - 28 (0)
                        • подводные лодки - 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн - 36402 (+95)
                            • специальная техника - 3738 (0)

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

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