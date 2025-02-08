Минус 1210 оккупантов и более 100 единиц техники: потери армии рф за сутки
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских войск за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 847860 человек, уничтожено почти 10 тысяч танков.
За прошедшие сутки на фронте российские захватчики потеряли 1210 человек убитыми и ранеными. Также Силы обороны уничтожили 6 танков, 35 артиллерийских систем и 22 боевые бронированные машины врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.02.25 ориентировочно составили:
- личного состава - 847860 (+1210) человек ликвидировано
- танков - 9981 (+6)
- боевых бронированных машин - 20777 (+22)
- артиллерийских систем - 22820 (+35)
- РСЗВ - 1273 (+2)
- средства ППО - 1056 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 331 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 24403 (+102)
- крылатые ракеты - 3054 (0)
- корабли / катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 36402 (+95)
- специальная техника - 3738 (0)
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
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