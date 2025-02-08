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кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку рф через війну в Україні – ISW

кремль приховує ступінь негативного впливу на економіку рф через війну в Україні – ISW

Київ • УНН

 • 32255 перегляди

Мішустін та путін намагаються переконати, що економіка рф стабільна попри санкції. ISW вказує на приховування реального впливу війни та значно вищу інфляцію, ніж офіційні 9,9%.

кремлівська влада подовжує свою інформаційну кампанію, аби приховати ступінь негативного впливу на економіку росії через війну в Україні. Про це інформує УНН з посиланням на аналітичний звіт Інституту вивчення війни (ISW).  

Деталі

За даними аналітиків Інституту вивчення війни, кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни росії проти України на російську економіку.

Зазначається, що прем'єр-міністр росії Михайло Мішустін зустрівся 7 лютого з президентом росії володимиром путіним, щоб обговорити стан російської економіки.

Мішустін заявив, що ВВП росії зріс у 2024 році на 4,1% переважно завдяки "інтенсивному" зростанню російської обробної промисловості – ймовірно, маючи на увазі нарощування росією своєї оборонно-промислової бази з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року

- звітує ISW.

Мішустін також зауважив, що основний внесок у зростання обробної промисловості рф зробили машинобудування, транспортне машинобудування, автомобілебудування та виробництво комп'ютерного та електронного обладнання. Також він заявив, що інфляція в росії досягла 9,52% у 2024 році, а путін декларував, що станом на 3 лютого 2025 року інфляція становила вже 9,9%.

Однак реальна інфляція в росії значно вища, ніж офіційна статистика, яку кремль готовий оприлюднювати (деякі дослідження вказують на те, що рівень інфляції в росії ближчий до 20 відсотків)

- йдеться у зведенні Інституту.

Мішустін підкреслив низький рівень безробіття в росії у 2024 році – 2,5 відсотка, але лише стисло визнав значний дефіцит робочої сили в росії, який є причиною низького рівня безробіття в росії.

За словами Мішутіна, економічне зростання росії може бути менш значним у 2025 році, оскільки дуже важливо зупинити інфляцію і забезпечити довгострокове економічне зростання.

…ймовірно, це сигнал для підготовки російського населення до економічних труднощів у 2025 році. Мішустін і путін також намагалися представити російську економіку як стабільну перед обличчям міжнародного економічного тиску. Мішустін стверджував, що паливно-енергетичний комплекс росії адаптується і знаходить нові ринки збуту

- пишуть аналітики ISW.

Мішустін стверджував, що російська економіка "успішно впоралася" з "безпрецедентним санкційним тиском" в останні роки, і що антиросійські санкції завдають більшої шкоди країнам, які їх запровадили, ніж санкції завдають шкоди росії. путін також намагався представити російську економіку як сильнішу і таку, що зростає швидше, ніж економіки країн Заходу.

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"Мішустін і путін, зокрема, не згадали про те, що російський Центральний банк підвищив процентну ставку до 21% у жовтні 2024 року, або про те, як росія використовувала кошти з Фонду національного добробуту для фінансування своїх військових зусиль протягом останніх трьох років. Ліквідна частина російського Фонду національного добробуту може вичерпатися до осені 2025 року", - повідомили в Інституті вивчення війни.

Ключові висновки ISW за 7 лютого:

  • Українські війська дещо просунулися під час механізованих штурмів на передовій у Курській області 6 лютого, але російські джерела стверджували 6 і 7 лютого, що війська рф принаймні тимчасово зупинили просування українських військ на південний схід від Суджі.
    • кремль продовжує проводити інформаційну кампанію, ймовірно, спрямовану як на внутрішню, так і на міжнародну аудиторію, яка має на меті приховати ступінь негативного впливу тривалої війни росії проти України на російську економіку.
      • Українські військові продовжують наголошувати на зростаючому потенціалі виробництва безпілотників та їхній ефективності на полі бою, але визнають, що Україна має вирішити проблеми із забезпеченням збройних сил, щоб повністю зупинити просування росії на сході України.
        • Тимчасовий міністр оборони Сирії Мурхаф Абу Касра заявив в інтерв'ю Washington Post, що Сирія відкрита до того, щоб росія зберегла свої військово-повітряні та військово-морські бази в Сирії, якщо це буде "вигідно" для Сирії.
          • Азербайджансько-російські відносини продовжують погіршуватися після відмови росії взяти на себе повну відповідальність за збиття 25 грудня 2024 року пасажирського літака Азербайджанських авіаліній (AZAL), який, ймовірно, був збитий у повітрі російською протиповітряною обороною перед падінням в Актау, Казахстан.
            • 7 лютого Кабінет Міністрів України призначив генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка та капітана Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони.
              • російські війська нещодавно просунулися поблизу Борової і Торецька.
                • російський уряд продовжує використовувати свою програму "Час героїв" для призначення ветеранів війни в Україні на посади в регіональних органах влади.

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