кремль скрывает степень негативного влияния на экономику рф из-за войны в Украине - ISW

кремлевская власть продолжает свою информационную кампанию, чтобы скрыть степень негативного влияния на экономику россии из-за войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

По данным аналитиков Института изучения войны, кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны россии против Украины на российскую экономику.

Отмечается, что премьер-министр россии Михаил Мишустин встретился 7 февраля с президентом россии владимиром путиным, чтобы обсудить состояние российской экономики.

Мишустин заявил, что ВВП россии вырос в 2024 году на 4,1% преимущественно благодаря "интенсивному" росту российской обрабатывающей промышленности - вероятно, имея в виду наращивание россией своей оборонно-промышленной базы с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года - отчитывается ISW.

Мишустин также отметил, что основной вклад в рост обрабатывающей промышленности рф внесли машиностроение, транспортное машиностроение, автомобилестроение и производство компьютерного и электронного оборудования. Также он заявил, что инфляция в россии достигла 9,52% в 2024 году, а путин декларировал, что по состоянию на 3 февраля 2025 года инфляция составляла уже 9,9%.

Однако реальная инфляция в россии значительно выше, чем официальная статистика, которую кремль готов обнародовать (некоторые исследования указывают на то, что уровень инфляции в россии ближе к 20 процентам) - говорится в сводке Института.

По словам Мишутина, в 2024 году в россии был низкий безработицы - 2,5 процента, но лишь кратко признал значительный дефицит рабочей силы в россии, который является причиной низкого уровня безработицы в россии.

Мишустин отметил, что экономический рост россии может быть менее значительным в 2025 году, поскольку очень важно остановить инфляцию и обеспечить долгосрочный экономический рост.

...вероятно, это сигнал для подготовки российского населения к экономическим трудностям в 2025 году. Мишустин и путин также пытались представить российскую экономику как стабильную перед лицом международного экономического давления. Мишустин утверждал, что топливно-энергетический комплекс россии адаптируется и находит новые рынки сбыта - пишут аналитики ISW.

Мишустин утверждал, что российская экономика "успешно справилась" с "беспрецедентным санкционным давлением" в последние годы, и что антироссийские санкции наносят больший вред странам, которые их ввели, чем санкции наносят вред россии. путин также пытался представить российскую экономику как более сильную и растущую быстрее, чем экономики стран Запада.

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"Мишустин и путин, в частности, не упомянули о том, что российский Центральный банк повысил процентную ставку до 21% в октябре 2024 года, или о том, как россия использовала средства из Фонда национального благосостояния для финансирования своих военных усилий в течение последних трех лет. Ликвидная часть российского Фонда национального благосостояния может иссякнуть к осени 2025 года", - сообщили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы ISW за 7 февраля:

Украинские войска несколько продвинулись во время механизированных штурмов на передовой в Курской области 6 февраля, но российские источники утверждали 6 и 7 февраля, что войска рф по крайней мере временно остановили продвижение украинских войск на юго-восток от Суджи.

кремль продолжает проводить информационную кампанию, вероятно, направленную как на внутреннюю, так и на международную аудиторию, которая имеет целью скрыть степень негативного влияния длительной войны россии против Украины на российскую экономику.

Украинские военные продолжают подчеркивать растущий потенциал производства беспилотников и их эффективности на поле боя, но признают, что Украина должна решить проблемы с обеспечением вооруженных сил, чтобы полностью остановить продвижение россии на востоке Украины.

Временный министр обороны Сирии Мурхаф Абу Касра заявил в интервью Washington Post, что Сирия открыта к тому, чтобы россия сохранила свои военно-воздушные и военно-морские базы в Сирии, если это будет "выгодно" для Сирии.

Азербайджано-российские отношения продолжают ухудшаться после отказа россии взять на себя полную ответственность за сбитие 25 декабря 2024 года пассажирского самолета Азербайджанских авиалиний (AZAL), который, вероятно, был сбит в воздухе российской противовоздушной обороной перед падением в Актау, Казахстан.

7 февраля Кабинет Министров Украины назначил генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка и капитана Валерия Чуркина заместителями министра обороны.

российские войска недавно продвинулись вблизи Боровой и Торецка.

российское правительство продолжает использовать свою программу "Время героев" для назначения ветеранов войны в Украине на должности в региональных органах власти.

Напомним

россия последовательно отрицает суверенитет Украины и оправдывает агрессию пропагандой о так называемых "исторических землях". Кум президента рф владимира путина и бывший глава запрещенной партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук прямо призвал к аннексии Украины.

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