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Российская армия на Курщине подтянула снова северокорейских солдат - Зеленский

Российская армия на Курщине подтянула снова северокорейских солдат - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 4829 просмотра

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Российская армия снова привлекла солдат КНДР к боевым действиям в Курской области. По словам Зеленского, значительное количество оккупантов, включая северокорейских военных, было уничтожено.

В Курской области российская армия подтянула снова северокорейских солдат для участия в боевых действиях. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Также сегодня был доклад главкома по ситуации в Донецкой области и в Курской области. В районах Курской операции были новые штурмы - российская армия и подтянули снова северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. И это очень важно - бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли; и у нас на территории, на фронте - 60 тысяч российской армии на Курщине - это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях нашей Донецкой области 

- сказал Зеленский.

Напомним

Times сообщила, что "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь, по словам украинских и американских официальных лиц".

"Присутствие войск КНДР не наблюдалось около трех недель, и, вероятно, они были вынуждены отступить, понеся большие потери", - сообщил телеканалу полковник Александр Кондратенко.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что около 8 тыс. военных КНДР продолжают сражаться на линии фронта в Курске, хотя их активность снизилась. Буданов опроверг сообщения СМИ об отводе северокорейских войск с передовой.

Павел Башинский

Павел Башинский

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