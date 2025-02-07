Российская армия на Курщине подтянула снова северокорейских солдат - Зеленский
Киев • УНН
Российская армия снова привлекла солдат КНДР к боевым действиям в Курской области. По словам Зеленского, значительное количество оккупантов, включая северокорейских военных, было уничтожено.
В Курской области российская армия подтянула снова северокорейских солдат для участия в боевых действиях. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Также сегодня был доклад главкома по ситуации в Донецкой области и в Курской области. В районах Курской операции были новые штурмы - российская армия и подтянули снова северокорейских солдат. Значительное количество оккупантов уничтожено, речь идет о сотнях российских и северокорейских военных. И это очень важно - бои именно на российской территории, чтобы не давать увеличивать напряжение против наших городов, нашей земли; и у нас на территории, на фронте - 60 тысяч российской армии на Курщине - это 60 тысяч, которые не добавились к и так значительным силам оккупанта на Покровском и других направлениях нашей Донецкой области
Напомним
Times сообщила, что "северокорейские солдаты, которые присоединились к своим российским союзникам в битве против украинских сил, были отозваны с линии фронта после тяжелых потерь, по словам украинских и американских официальных лиц".
"Присутствие войск КНДР не наблюдалось около трех недель, и, вероятно, они были вынуждены отступить, понеся большие потери", - сообщил телеканалу полковник Александр Кондратенко.
Глава ГУР Кирилл Буданов заявлял, что около 8 тыс. военных КНДР продолжают сражаться на линии фронта в Курске, хотя их активность снизилась. Буданов опроверг сообщения СМИ об отводе северокорейских войск с передовой.