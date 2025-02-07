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Російська армія на Курщині підтягнула знову північнокорейських солдатів - Зеленський

Російська армія на Курщині підтягнула знову північнокорейських солдатів - Зеленський

Київ • УНН

 • 27360 перегляди

Російська армія знову залучила солдатів КНДР до бойових дій у Курській області. За словами Зеленського, значна кількість окупантів, включаючи північнокорейських військових, була знищена.

У Курській області російська армія підтягнула знову північнокорейських солдатів для участі в бойових діях. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Також сьогодні була доповідь головкома щодо ситуації на Донеччині й на Курщині. В районах Курської операції були нові штурми – російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі; і в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Times повідомила, що "північнокорейських солдатів, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, було відкликано з лінії фронту після важких втрат, за словами українських і американських офіційних осіб".

"Присутність військ КНДР не спостерігалася близько трьох тижнів, і, ймовірно, вони були змушені відступити, зазнавши великих втрат", - повідомив телеканалу полковник Олександр Кіндратенко.

Глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що близько 8 тис. військових КНДР продовжують битися на лінії фронту в Курську, хоча їхня активність знизилася. Буданов спростував повідомлення ЗМІ про відведення північнокорейських військ із передової.

Павло Башинський

Павло Башинський

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