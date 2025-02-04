Буданов заперечує, що солдати КНДР відійшли з лінії фронту на Курщині
Київ • УНН
Глава ГУР заявив, що близько 8 тис. військових КНДР продовжують битися на лінії фронту в Курську, хоча їхня активність знизилася. Буданов спростував повідомлення ЗМІ про відведення північнокорейських військ із передової.
На лінії фронту в Курську все ще воюють близько 8 тис. солдатів із КНДР, але в скороченому складі. Повідомлення ЗМІ про те, що ці війська не були помічені на передовій протягом кількох тижнів, «невірні». Про це повідомив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у коментарі The War Zone, передає УНН.
Північнокорейські війська все ще б'ються на передовій у Курську, хоча їхня активність знизилася останніми днями на тлі важких втрат, заявив глава Управління військової розвідки України ексклюзивно для The War Zone у п'ятницю.
Генерал-лейтенант Кирило Буданов сказав, що повідомлення ЗМІ про те, що ці війська не були помічені на передовій протягом кількох тижнів, «невірні». За словами Буданова, на лінії фронту в Курську все ще борються близько 8 000 північнокорейців . Однак останнім часом їхні можливості були скорочені, і українські чиновники намагаються визначити, що означає ця зміна.
Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів
Буданов зізнався War Zone, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний статус північнокорейських військ у Курську.
«Повідомлення у ЗМІ неправильні», - заявив Буданов.
Контекст
У п'ятницю Times повідомила, що «північнокорейських солдатів, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, було відкликано з лінії фронту після важких втрат, за словами українських і американських офіційних осіб.
Присутність військ КНДР не спостерігалася близько трьох тижнів, і, ймовірно, вони були змушені відступити, зазнавши великих втрат
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 28 січня повідомляв, що військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат та нині проводять із російськими командирами та власними офіцерами «роботу над помилками». Однак їх планують і далі активно залучати.
4 лютого Yonhap News з посиланням на розвідувальну агенцію Південної Кореї, повідомляло, що північнокорейські війська, які були розгорнуті для підтримки РФ на Курщині, як видається, не беруть участі в бойових діях з середини січня.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 4 лютого повідомляв, що Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуться військові з Північної Кореї для участі в штурмових діях у курській області рф. Він стверджував, що вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть.
31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угрупованняі військ «Курськ» збройних сил рф у місті Рильськ Курської області.
Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ураження центрального командного пункту рф у курській області втрати можуть становити десятки офіцерів.