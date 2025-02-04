Буданов заперечує, що солдати КНДР відійшли з лінії фронту на Курщині

На лінії фронту в Курську все ще воюють близько 8 тис. солдатів із КНДР, але в скороченому складі. Повідомлення ЗМІ про те, що ці війська не були помічені на передовій протягом кількох тижнів, «невірні». Про це повідомив начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) Кирило Буданов у коментарі The War Zone, передає УНН.

Північнокорейські війська все ще б'ються на передовій у Курську, хоча їхня активність знизилася останніми днями на тлі важких втрат, заявив глава Управління військової розвідки України ексклюзивно для The War Zone у п'ятницю.

Генерал-лейтенант Кирило Буданов сказав, що повідомлення ЗМІ про те, що ці війська не були помічені на передовій протягом кількох тижнів, «невірні». За словами Буданова, на лінії фронту в Курську все ще борються близько 8 000 північнокорейців . Однак останнім часом їхні можливості були скорочені, і українські чиновники намагаються визначити, що означає ця зміна.

Нам потрібно почекати деякий час, щоб побачити, чи є реальні зміни, чи це просто зниження активності на кілька днів - пояснив Буданов.

Буданов зізнався War Zone, що його коментарі суперечать повідомленням The New York Times та інших ЗМІ про поточний статус північнокорейських військ у Курську.

«Повідомлення у ЗМІ неправильні», - заявив Буданов.

Контекст

У п'ятницю Times повідомила, що «північнокорейських солдатів, які приєдналися до своїх російських союзників у битві проти українських сил, було відкликано з лінії фронту після важких втрат, за словами українських і американських офіційних осіб.

Присутність військ КНДР не спостерігалася близько трьох тижнів, і, ймовірно, вони були змушені відступити, зазнавши великих втрат - повідомив телеканалу полковник Олександр Кіндратенко.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 28 січня повідомляв, що військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат та нині проводять із російськими командирами та власними офіцерами «роботу над помилками». Однак їх планують і далі активно залучати.

4 лютого Yonhap News з посиланням на розвідувальну агенцію Південної Кореї, повідомляло, що північнокорейські війська, які були розгорнуті для підтримки РФ на Курщині, як видається, не беруть участі в бойових діях з середини січня.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 4 лютого повідомляв, що Наразі немає остаточного розуміння, чи повернуться військові з Північної Кореї для участі в штурмових діях у курській області рф. Він стверджував, що вони протягом кількох тижнів участі в штурмах не беруть.

31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угрупованняі військ «Курськ» збройних сил рф у місті Рильськ Курської області.

Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок ураження центрального командного пункту рф у курській області втрати можуть становити десятки офіцерів.