Зеленський про ураження командного пункту рф на Курщині: знищено десятки офіцерів

ukenru
09:48 • 56725 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 112045 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 111173 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130973 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 162329 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214305 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172842 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151112 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125012 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109802 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128666 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132767 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130262 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 132117 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 126339 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181836 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 180362 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 312345 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339826 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274485 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 33799 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 66567 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 67277 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 130262 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101722 перегляди
Актуальне
Зеленський про ураження командного пункту рф на Курщині: знищено десятки офіцерів

Зеленський про ураження командного пункту рф на Курщині: знищено десятки офіцерів

Київ • УНН

 • 37918 перегляди

Президент повідомив про знищення десятків російських та північнокорейських офіцерів внаслідок удару по командному пункту рф у Курській області. Також він підтвердив ліквідацію однієї бригади КНДР із 4 тисяч солдатів.

В результаті ураження центрального командного пункту рф в курській області втрати можуть складати десятки офіцерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Зеленський нагадав, що 31 січня було уражено командний пункт рф в курській області.

Вчора ( 31 січня – ред.) була дуже сильна операція наших військових. На курському напрямку вони уразили їх центральний командний пункт. Ключових офіцерів росії й Північної Кореї вони втратили…Був ракетний удар з нашого боку й було застосування різних видів зброї, я думаю, що це про десятки офіцерів, яких вони втратили. Втратила росія та КНДР разом

- розповів Зеленський. 

Зеленський повідомив, що українська сторона бачила три бригади солдатів з КНДР. 

Одна була знищена - 4 тис. (солдатів – ред.), а дві мають втрати, я не знаю в якій кількості, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити. Це може статися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати так працює розвідка. Ми готуємося до їх певних кроків

- розповів Зеленський.

Доповнення 

31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил рф у місті Рильськ курської області.

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 28 січня повідомляв, що військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Проте їх планують і далі активно залучати.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
assoshieited-presАссошіейтед Прес
rada-natsionalnoi-bezpeky-i-oborony-ukrainyРада національної безпеки і оборони України
pivnichna-koreiaПівнічна Корея
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами