Зеленський про ураження командного пункту рф на Курщині: знищено десятки офіцерів
Київ • УНН
Президент повідомив про знищення десятків російських та північнокорейських офіцерів внаслідок удару по командному пункту рф у Курській області. Також він підтвердив ліквідацію однієї бригади КНДР із 4 тисяч солдатів.
В результаті ураження центрального командного пункту рф в курській області втрати можуть складати десятки офіцерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.
Зеленський нагадав, що 31 січня було уражено командний пункт рф в курській області.
Вчора ( 31 січня – ред.) була дуже сильна операція наших військових. На курському напрямку вони уразили їх центральний командний пункт. Ключових офіцерів росії й Північної Кореї вони втратили…Був ракетний удар з нашого боку й було застосування різних видів зброї, я думаю, що це про десятки офіцерів, яких вони втратили. Втратила росія та КНДР разом
Зеленський повідомив, що українська сторона бачила три бригади солдатів з КНДР.
Одна була знищена - 4 тис. (солдатів – ред.), а дві мають втрати, я не знаю в якій кількості, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити. Це може статися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати так працює розвідка. Ми готуємося до їх певних кроків
Доповнення
31 січня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України завдали вогневого ураження по командному пункту угруповання військ "Курськ" збройних сил рф у місті Рильськ курської області.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко 28 січня повідомляв, що військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Проте їх планують і далі активно залучати.