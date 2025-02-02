Зеленський про ураження командного пункту рф на Курщині: знищено десятки офіцерів

В результаті ураження центрального командного пункту рф в курській області втрати можуть складати десятки офіцерів. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю The Associated Press, передає УНН.

Зеленський нагадав, що 31 січня було уражено командний пункт рф в курській області.

Вчора ( 31 січня – ред.) була дуже сильна операція наших військових. На курському напрямку вони уразили їх центральний командний пункт. Ключових офіцерів росії й Північної Кореї вони втратили…Був ракетний удар з нашого боку й було застосування різних видів зброї, я думаю, що це про десятки офіцерів, яких вони втратили. Втратила росія та КНДР разом

Зеленський повідомив, що українська сторона бачила три бригади солдатів з КНДР.

Одна була знищена - 4 тис. (солдатів – ред.), а дві мають втрати, я не знаю в якій кількості, але їх сьогодні не пускали на штурми. Напевно, вони можуть їх пустити, відновити. Це може статися в той чи інший день. Ми розуміємо, що вони можуть робити наступальні дії. Приблизно розуміємо, які це можуть бути моменти, напрямки, дати так працює розвідка. Ми готуємося до їх певних кроків