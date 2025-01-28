Солдати з КНДР зазнали значних втрат і проводять "роботу над помилками" - РНБО

Військові з Північної Кореї на Курщині не навчилися протистояти українським дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Проте їх планують і далі активно залучати. Про це розповів керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, пише УНН.

Військові КНДР на Курщині не навчилися протистояти нашим дронам та артилерії, зазнали значних втрат і зараз проводять з російськими командирами та власними офіцерами "роботу над помилками". Зарано говорити, що вони не будуть продовжувати активну участь у війні. Їх планують і далі активно залучати - повідомив Коваленко.

Також, за його словами, велика проблема для північнокорейського диктатора Кім Чен Ина - це те, що солдати з КНДР потрапили в полон, окрім цього, є чітка фіксація тіл загиблих корейців.

"Росіяни мали забезпечити максимальну анонімність їх участі в боях згідно з початковими домовленостями, але не забезпечили цього", - зазначив Коваленко.

Доповнення

Британська розвідка повідомляла, що станом на середину січня 2025 року сили КНДР втратили 4000 осіб у наступальних бойових операціях проти українських сил у курській області. З них приблизно чверть було вбито в бою.

За даними ISW, 12-тисячний контингент північнокорейських військ у курській області може бути повністю знищений до квітня 2025 року. Щоденні втрати становлять близько 92 військових з початку їх участі у бойових діях

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