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ССО на курщині завдали втрат північнокорейським солдатам і захопили важливі трофеї

ССО на курщині завдали втрат північнокорейським солдатам і захопили важливі трофеї

Київ • УНН

 • 39316 перегляди

Бійці ССО провели успішну операцію на курщині, ліквідувавши 2 північнокорейських солдатів та 7 окупантів. Захоплено військову техніку, зброю та документи противника.

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку ворожих позицій на курщині, завдали втрат противнику в живій силі, у тому числі північнокорейським солдатам, і захопили важливі трофеї та документи. Про це повідомили ССО ЗСУ у Telegram у вівторок, передає УНН

Деталі

"У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдат. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення", - повідомили у ССО.

Під час операції бійці ССО виявили та захопили на ворожих позиціях:

  • засоби індивідуального захисту та екіпіровку окупантів;
    • далекомір «ДЛ-5»;
      • тепловізійний приціл «1ПН139-1»;
        • штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом «1П87»;
          • засоби зв’язку, потенційно з інформацією про пересування та плани ворога.

            Окрім техніки, знайдено документи ворога.

            "Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника. Працюємо далі", - повідомили у ССО.

            Нагадаємо

            16 січня українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на курщині 27 військовослужбовців противника.

            Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зберігає "буферну зону" в курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ. 

            Юлія Гаврилюк

            Юлія Гаврилюк

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