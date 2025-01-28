ССО на курщині завдали втрат північнокорейським солдатам і захопили важливі трофеї
Київ • УНН
Бійці ССО провели успішну операцію на курщині, ліквідувавши 2 північнокорейських солдатів та 7 окупантів. Захоплено військову техніку, зброю та документи противника.
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ провели зачистку ворожих позицій на курщині, завдали втрат противнику в живій силі, у тому числі північнокорейським солдатам, і захопили важливі трофеї та документи. Про це повідомили ССО ЗСУ у Telegram у вівторок, передає УНН.
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"У ході бою оператори ССО ліквідували двох північнокорейських солдат. Крім того, за допомогою скидів з дронів наші воїни знищили 7 окупантів, ще 10 зазнали поранення", - повідомили у ССО.
Під час операції бійці ССО виявили та захопили на ворожих позиціях:
- засоби індивідуального захисту та екіпіровку окупантів;
- далекомір «ДЛ-5»;
- тепловізійний приціл «1ПН139-1»;
- штурмову гвинтівку АК-12 з прицілом «1П87»;
- засоби зв’язку, потенційно з інформацією про пересування та плани ворога.
Окрім техніки, знайдено документи ворога.
"Отримані трофеї, зокрема, техніка та документи, нададуть важливу інформацію про тактику та ресурси противника. Працюємо далі", - повідомили у ССО.
Нагадаємо
16 січня українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на курщині 27 військовослужбовців противника.
Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна зберігає "буферну зону" в курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ.