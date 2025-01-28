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ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи

ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи

Киев  •  УНН

 • 3088 просмотра

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Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, ликвидировав 2 северокорейских солдат и 7 оккупантов. Захвачена военная техника, оружие и документы противника.

Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели зачистку вражеских позиций на курщине, нанесли потери противнику в живой силе, в том числе северокорейским солдатам, и захватили важные трофеи и документы. Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram во вторник, передает УНН

Детали

"В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения", - сообщили в ССО.

Во время операции бойцы ССО обнаружили и захватили на вражеских позициях:

  • средства индивидуальной защиты и экипировку оккупантов;
    • дальномер «ДЛ-5»;
      • тепловизионный прицел «1ПН139-1»;
        • штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;
          • средства связи, потенциально с информацией о передвижении и планах врага.

            Кроме техники, найдены документы врага.

            "Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника. Работаем дальше", - сообщили в ССО.

            Напомним

            16 января украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен на курщине 27 военнослужащих противника.

            Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сохраняет "буферную зону" в курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск. 

            Юлия Гаврилюк

            Юлия Гаврилюк

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