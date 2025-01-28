ССО на курщине нанесли потери северокорейским солдатам и захватили важные трофеи
Киев • УНН
Бойцы ССО провели успешную операцию на Курщине, ликвидировав 2 северокорейских солдат и 7 оккупантов. Захвачена военная техника, оружие и документы противника.
Бойцы Сил специальных операций ВСУ провели зачистку вражеских позиций на курщине, нанесли потери противнику в живой силе, в том числе северокорейским солдатам, и захватили важные трофеи и документы. Об этом сообщили ССО ВСУ в Telegram во вторник, передает УНН.
Детали
"В ходе боя операторы ССО ликвидировали двух северокорейских солдат. Кроме того, с помощью сбросов с дронов наши воины уничтожили 7 оккупантов, еще 10 получили ранения", - сообщили в ССО.
Во время операции бойцы ССО обнаружили и захватили на вражеских позициях:
- средства индивидуальной защиты и экипировку оккупантов;
- дальномер «ДЛ-5»;
- тепловизионный прицел «1ПН139-1»;
- штурмовую винтовку АК-12 с прицелом «1П87»;
- средства связи, потенциально с информацией о передвижении и планах врага.
Кроме техники, найдены документы врага.
"Полученные трофеи, в частности, техника и документы, предоставят важную информацию о тактике и ресурсах противника. Работаем дальше", - сообщили в ССО.
Напомним
16 января украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен на курщине 27 военнослужащих противника.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина сохраняет "буферную зону" в курской области, чтобы обезопасить Сумы и Харьков от наступлений российских войск.