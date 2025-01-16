На курщині взяли в полон 27 ворожих бійців - ДШВ ЗСУ

Українські десантники разом з суміжними підрозділами взяли у полон на курщині 27 військовослужбовців противника, повідомили у ДШВ ЗСУ у четвер у Telegram, пише УНН.

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"Воїни Десантно-штурмових військ ЗС України разом з побратимами з інших підрозділів Сил оборони України продовжують виконувати бойові завдання з утримання визначених районів на території Курської області російської федерації. Так, цими днями, під час бойових дій було взято у полон 27 бійців противника. Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин, представники різних регіонів росії і тимчасово окупованого міста Севастополь", - повідомили у ДШВ.

Як зазначається, "опинившись у скрутній бойовій ситуації, вони зробили правильний вибір – добровільно склали зброю, що і врятувало їм життя. Всім пораненим відразу була надана перша медична допомога".

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