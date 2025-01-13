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ССО відбили штурм північнокорейських військ на курщині: деталі операції

ССО відбили штурм північнокорейських військ на курщині: деталі операції

Київ • УНН

 • 29350 перегляди

Бійці 6-го полку ССО ЗСУ успішно відбили штурм військ КНДР на Курщині, знищивши 18 ворожих солдатів. Один з північнокорейських бійців намагався влаштувати пастку та підірвав себе гранатою.

Сили спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм військ КНДР на курщині, "відмінусовано" 18 їхніх бійців, повідомили у ССО ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.

"Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе", - сказано у повідомленні.

Воїни ССО, як зазначається, вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. "Ніхто не постраждав", - зазначили в ССО.

Взяття в полон перших північнокорейських солдат: в ССО та ДШВ показали кадри11.01.25, 15:29 • 44839 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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