ССО відбили штурм північнокорейських військ на курщині: деталі операції
Київ • УНН
Бійці 6-го полку ССО ЗСУ успішно відбили штурм військ КНДР на Курщині, знищивши 18 ворожих солдатів. Один з північнокорейських бійців намагався влаштувати пастку та підірвав себе гранатою.
Сили спеціальних операцій ЗСУ відбили штурм військ КНДР на курщині, "відмінусовано" 18 їхніх бійців, повідомили у ССО ЗСУ у понеділок у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Воїни Сил спеціальних операцій ЗС України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, під ранок висунулася група зачистки ССО, яка натрапила на одного вцілілого бійця КНДР. Він влаштував невдалу пастку рейнджерам 6-го полку.
"Північнокорейський боєць намагався ввести в оману воїнів ССО та підірватися разом із ними на гранаті. Коли рейнджери ССО наблизились до нього, він підірвав себе", - сказано у повідомленні.
Воїни ССО, як зазначається, вчасно помітили небезпеку та швидко відійшли з зони ураження. "Ніхто не постраждав", - зазначили в ССО.
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