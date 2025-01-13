ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции
Киев • УНН
Бойцы 6-го полка ССО ВСУ успешно отбили штурм войск КНДР на курщине, уничтожив 18 вражеских солдат. Один из северокорейских бойцов пытался устроить ловушку и подорвал себя гранатой.
Силы специальных операций ВСУ отбили штурм войск КНДР в курской области, "отминусовано" 18 их бойцов, сообщили в ССО ВСУ в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Воины Сил специальных операций ВС Украины отбили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи на курщине. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой", - говорится в сообщении.
Как указано, под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.
"Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя", - сказано в сообщении.
Воины ССО, как отмечается, вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. "Никто не пострадал", - отметили в ССО.
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