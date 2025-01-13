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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции

ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции

Киев  •  УНН

 • 7623 просмотра

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Бойцы 6-го полка ССО ВСУ успешно отбили штурм войск КНДР на курщине, уничтожив 18 вражеских солдат. Один из северокорейских бойцов пытался устроить ловушку и подорвал себя гранатой.

Силы специальных операций ВСУ отбили штурм войск КНДР в курской области, "отминусовано" 18 их бойцов, сообщили в ССО ВСУ в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Воины Сил специальных операций ВС Украины отбили штурм войск Северной Кореи, который длился с утра до самой ночи на курщине. За это время рейнджеры 6-го полка ССО уничтожили 17 военных КНДР, а один из них подорвал себя гранатой", - говорится в сообщении.

Как указано, под утро выдвинулась группа зачистки ССО, которая наткнулась на одного уцелевшего бойца КНДР. Он устроил неудачную ловушку рейнджерам 6-го полка.

"Северокорейский боец пытался ввести в заблуждение воинов ССО и подорваться вместе с ними на гранате. Когда рейнджеры ССО приблизились к нему, он подорвал себя", - сказано в сообщении.

Воины ССО, как отмечается, вовремя заметили опасность и быстро отошли из зоны поражения. "Никто не пострадал", - отметили в ССО.

Взятие в плен первых северокорейских солдат: в ССО и ДШВ показали кадры11.01.25, 15:29 • 43166 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСилы специальных операций Вооруженных сил Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
severnaya-koreyaСеверная Корея

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