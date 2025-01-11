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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взятие в плен первых северокорейских солдат: в ССО и ДШВ показали кадры

Взятие в плен первых северокорейских солдат: в ССО и ДШВ показали кадры

Киев  •  УНН

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Украинские военные захватили в плен двух северокорейских военных на территории Курской области рф. Пленные получили медицинскую помощь и были доставлены в Киев для сотрудничества со следователями СБУ.

Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска показали кадры взятия в плен первых военных Северной Кореи, воюющих на стороне рф в курской области, передает УНН.

"Операторы тактической группы №84 Сил специальных операций ВС Украины взяли в плен военного из Северной Кореи во время специальных действий в курской области рф. После эвакуации с поля боя операторы ССО оказали пленному из КНДР первую домедицинскую помощь", - сообщили в ССО.

На кадрах, опубликованных ССО, видно, как военные берут солдата КНДР в плен, а затем на носилках эвакуируют его в безопасное место.

Также кадрам взятия в плен другого северокорейского солдата поделились военные 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады.

"Во время боевых действий на территории курской области рф, воины-десантники взяли в плен военнослужащего корейской народной-демократической республики. Он попал в плен уже во время первого боевого задания, в частности введении штурмовых действий позиций подразделений 95 бригады ДШВ. На вооружении у пленного было снаряжение и оружие российского производства. Раненому военнослужащему Северной Кореи была своевременно оказана первая медицинская помощь", - сообщили в бригаде.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, сообщил, что на Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили детали о взятых в плен Силами обороны первых военных КНДР, которые воевали против Украины на Курщине, и показали видео.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война

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