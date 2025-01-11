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У СБУ розповіли деталі про взятих у полон військових КНДР на курщині: відео

У СБУ розповіли деталі про взятих у полон військових КНДР на курщині: відео

Київ • УНН

 • 56333 перегляди

СБУ повідомила подробиці про двох взятих у полон північнокорейських військових, які воювали проти України на курщині.

У Службі безпеки України повідомили деталі про взятих у полон Силами оборони перших військових КНДР, які воювали проти України на курщині, і показали відео, пише УНН.

Деталі

"Воїни Сил оборони України взяли у полон перших військовослужбовців Північної Кореї, які воювали за рашистів на Курщині. Таким чином Служба безпеки України, яка документує і розслідує відповідні злочини, отримала беззаперечні докази участі КНДР у війні рф проти нашої держави. Йдеться про двох військових Північної Кореї, одного з яких 9 січня 2025 року захопили бійці тактичної групи № 84 ССО, а іншого – воїни-десантники Збройних Сил України", - повідомили у СБУ.

Наголошується, що "одразу після взяття у полон іноземцям надали всю необхідну медичну допомогу, як це передбачено Женевською конвенцією". "Для проведення першочергових слідчих заходів їх доставили до Києва. Вони утримуються в належних умовах, що відповідають вимогам міжнародного законодавства", - вказали у СБУ.

"Полонені не розмовляють українською, англійською чи російською мовами, тож спілкування з ними відбувається через перекладачів корейської мови у взаємодії із розвідкою Південної Кореї НРС", - повідомили у спецслужбі.

Як зазначається, "на момент взяття у полон один із іноземців мав при собі військовий квиток російського зразка, виданий на ім’я іншої особи із реєстрацією у Республіці Тува рф. А інший взагалі був без документів". "Під час допиту військовий КНДР, у якого було знайдено квиток, заявив співробітникам СБУ, що цей документ йому видали в росії восени 2024 року. Тоді, за його словами, частина бойових підрозділів Північної Кореї протягом одного тижня проходила злагодження із угрупованнями рашистів", - ідеться у повідомленні.

Сам він, як повідомили у СБУ, заявив, що народився у 2005 році, обіймав посаду стрільця і проходив військову службу у Північній Кореї із 2021 року. "Примітно, що полонений, так само як і російські військові на початку повномасштабного вторгнення, наголошує, що їхав нібито на навчання, а не на війну проти України", - вказали у СБУ.

"Інший військовополонений підтвердив свідчення свого "напарника". Частину відповідей на запитання він давав письмово, оскільки у нього травмована щелепа. За попередніми даними, він 1999 року народження, а у війську КНДР служить з 2016 року на посаді снайпера-розвідника", - повідомили у СБУ.

Наразі СБУ, як вказано, проводить необхідні слідчі заходи для встановлення всіх обставин участі військових КНДР у війні рф проти України. Слідство ведеться за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора за ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

"На курщині взяли в полон військових з Північної Кореї": Зеленський показав фото11.01.25, 13:55 • 62962 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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