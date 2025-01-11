В СБУ рассказали детали о взятых в плен военных КНДР на курщине: видео

В Службе безопасности Украины сообщили детали о взятых в плен Силами обороны первых военных КНДР, которые воевали против Украины на курщине, и показали видео, пишет УНН.

Детали

"Воины Сил обороны Украины взяли в плен первых военнослужащих Северной Кореи, которые воевали за рашистов на Курщине. Таким образом Служба безопасности Украины, которая документирует и расследует соответствующие преступления, получила неопровержимые доказательства участия КНДР в войне рф против нашего государства. Речь идет о двух военных Северной Кореи, одного из которых 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что "сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь, как это предусмотрено Женевской конвенцией". "Для проведения первоочередных следственных мероприятий их доставили в Киев. Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного законодательства", - указали в СБУ.

"Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС", - сообщили в спецслужбе.

Как отмечается, "на момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува рф. А другой вообще был без документов". "Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в россии осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками рашистов", - говорится в сообщении.

Сам он, как сообщили в СБУ, заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. "Примечательно, что пленный, так же как и российские военные в начале полномасштабного вторжения, отмечает, что ехал якобы на обучение, а не на войну против Украины", - указали в СБУ.

"Другой военнопленный подтвердил показания своего "напарника". Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть. По предварительным данным, он 1999 года рождения, а в армии КНДР служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика", - сообщили в СБУ.

Сейчас СБУ, как указано, проводит необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств участия военных КНДР в войне рф против Украины. Следствие ведется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора по ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

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