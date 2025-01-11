Взяття в полон перших північнокорейських солдат: в ССО та ДШВ показали кадри
Київ • УНН
Українські військові захопили в полон двох північнокорейських військових на території Курської області рф Полонені отримали медичну допомогу та були доставлені до Києва для співпраці зі слідчими СБУ.
Сили спеціальних операцій та Десантно-штурмові війська показали кадри взяття в полон перших військових Північної Кореї, які воюють на боці рф в курській області, передає УНН.
"Оператори тактичної групи №84 Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон військового з Північної Кореї під час спеціальних дій у курській області рф.Після евакуації з поля бою оператори ССО надали полоненому з КНДР першу домедичну допомогу", - повідомили в ССО.
На кадрах, опублікованих ССО, видно, як військові беруть солдата КНДР в полон, а потім на ношах евакуюють його в безпечне місце.
Також кадрам взяття в полон іншого північнокорейського солдата поділилися військові 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади.
"Під час бойових дій на території курської області рф, воїни-десантники взяли в полон військовослужбовця корейської народної-демократичної республіки. Він потрапив у полон вже під час першого бойового завдання, зокрема введенні штурмових дій позицій підрозділів 95 бригади ДШВ. На озброєнні у полоненого було спорядження і зброя російського виробництва. Пораненому військовослужбовцю Північної Кореї була своєчасно надана перша медична допомога", - повідомили в бригаді.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, повідомив, що на курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.
У Службі безпеки України повідомили деталі про взятих у полон Силами оборони перших військових КНДР, які воювали проти України на курщині, і показали відео.