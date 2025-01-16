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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На курщине взяли в плен 27 вражеских бойцов - ДШВ ВСУ

На курщине взяли в плен 27 вражеских бойцов - ДШВ ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9956 просмотра

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Украинские десантники и другие подразделения Сил обороны захватили 27 военнослужащих противника во время операции в Курской области. Среди пленных - офицеры и солдаты из разных подразделений, включая морскую пехоту и ВДВ.

Украинские десантники вместе со смежными подразделениями взяли в плен на курщине 27 военнослужащих противника, сообщили в ДШВ ВСУ в четверг в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Воины Десантно-штурмовых войск ВС Украины вместе с собратьями из других подразделений Сил обороны Украины продолжают выполнять боевые задачи по удержанию определенных районов на территории Курской области российской федерации. Так, на днях, во время боевых действий было взято в плен 27 бойцов противника. Это офицеры, сержанты и солдаты из мотострелковых подразделений, морской пехоты, воздушно-десантных войск и других воинских частей, представители различных регионов россии и временно оккупированного города Севастополь", - сообщили в ДШВ.

Как отмечается, "оказавшись в трудной боевой ситуации, они сделали правильный выбор - добровольно сложили оружие, что и спасло им жизнь. Всем раненым сразу была оказана первая медицинская помощь".

ССО отбили штурм северокорейских войск на курщине: детали операции13.01.25, 11:48 • 27697 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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