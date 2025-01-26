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Зеленський: Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків

Зеленський: Зберігаємо буферну зону на Курщині, щоб убезпечити Суми й Харків

Київ • УНН

 • 92913 перегляди

Україна підтримує буферну зону в Курській області рф для захисту Сум і Харкова від російських наступів. Президент відзначив успіхи 95-ї, 25-ї, 68-ї, 24-ї та 100-ї бригад на різних напрямках фронту.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зберігає "буферну зону" в Курській області, щоб убезпечити Суми й Харків від наступів російських військ. Про це пише УНН з посиланням на вечірнє відеозвернення Глави держави в Telegram.

Деталі

У своєму вечірньому відеозверненні в неділю, 26 січня Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна, в цілях безпеки, зберігає буферну зону на території рф. 

Сьогодні було багато військових доповідей із командувачами, була також розмова з міністром оборони України про ситуацію на фронті, ключові наші напрямки – Донеччина, також – щодо районів проведення Курської операції. Скоро вже пів року наших активних дій на Курщині заради захисту української землі. Ми зберігаємо буферну зону на території росії, щоб убезпечити від російських наступів наші Суми та Харків

- сказав Володимир Зеленський.

Резюмуючи своє звернення, Президент України відзначив воїнів 95-ї окремої бригади за дії на Курщині, також воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної та 68-ї окремої єгерської бригад за ефективність на Покровському напрямку і також – 24-ту та 100-ту окремі механізовані бригади за героїзм у боях за Часів Яр і Торецьк.

Нагадаємо

Президент заявив, що операція в курській області стала потужним козирем у переговорах з країнами Глобального Півдня. За даними Bloomberg, ЗСУ можуть залишити курську область до весни 2025 року.

Зеленський розкрив умови для сильної позиції України в переговорах з рф16.01.25, 16:04 • 44985 переглядiв

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