курська операція дуже сильний козир в усіх перемовинах - Зеленський

Операція в курській області рф - це дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами Глобального Півдня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю в телемарафоні, передає УНН.

курськ дуже сильний козир в усіх перемовинах, особливо з країнами, які нам дуже важливі. Особливо з країнами Глобального Півдня. Я ніколи не думав, що на них буде мати такий вплив, - сказав Зеленський.

Президент заявив, курська операція "перевернула" все влітку.

Голос, який не проукраїнський і навіть в Європі, він став гучним й почалися всі ці діалоги, розмови про те, що Україна програє. Навіть не просто заморозка, а Україна програє. Треба вмовляти путіна, щоб він не окупував всю Україну й курська операція просто перевернула все - розповів Зеленський.

Доповнення

Голова ГУР Кирило Буданов утримався від відповіді на запитання про вплив зараз операції в курській області на ситуацію на фронті й зазначив, що вона досить напружена й всі це розуміють.

У вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що росія планувала наступ на Сумщину, але Україна першою атакувала окупантів у курській області, зменшивши загрозу наступу росіян, а також перенесла перенесли бойові дії на територію противника.

Bloomberg повідомляло, що Збройні сили України в курській області рф вже втратили половину захопленої території, а до початку весни 2025 року українські військові можуть вийти з курщини, адже ризикуватимуть потрапити в оточення.