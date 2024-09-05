Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб ворог відчув те, що відчуваємо ми щодня - Сирський
Київ • УНН
Головнокомандувач ЗСУ Сирський розповів про успішну операцію в Курській області, яка зменшила загрозу наступу РФ на Сумщину. Україна перенесла бойові дії на територію противника, досягнувши ключових цілей.
росія планувала наступ на Сумщину, але Україна першою атакувала окупантів у курській області, зменшивши загрозу наступу росіян, а також перенесла перенесли бойові дії на територію противника. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN, передає УНН.
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Як розповів Сирський, росія планувала відкрити новий фронт на кордоні із Сумською області, атакувавши із курської області, однак, на його думку, курська операція, яку почала Україна стала успішною.
Це зменшило загрозу наступу противника. Ми завадили їм діяти. Ми перенесли бойові дії на територію противника, щоб ворог відчув те, що відчуваємо ми щодня
Головнокомандувач окреслив ключові цілі операції в курській області:
- не дати росії використати курськ, як плацдарм для нового наступу;
- відвернути сили москви від інших районів;
- створити буферну зону;
- запобігти обстрілу прикордонних цивільних об’єктів; поповнення обмінного фонду та зміцнення морального духу українських військ і країни в цілому.
Окрім того, він заявив, що росія перекинула десятки тисяч військ до курська, у тому числі найкращі свої десантно-штурмові війська.
Нагадаємо
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.