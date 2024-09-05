За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр - Сирський

Україні вдалося зупинити просування рф на Покровському напрямку. За останні шість днів на цьому напрямку ворог не просунувся ні на метр. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN, передає УНН.

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Як розповів Сирський, Україна зазнавала величезного тиску в районі стратегічного міста, яке протягом кількох тижнів було епіцентром війни на сході України, Покровська.

Військам тепер вдалося зупинити просування росії там. За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми позбавили їх здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків… і це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися