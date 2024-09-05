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За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр - Сирський

За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр - Сирський

Київ • УНН

 • 23480 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що за останні 6 днів ворог не просунувся на Покровському напрямку. Українська стратегія працює, позбавляючи РФ можливості маневрувати та ослаблюючи її в інших областях.

Україні вдалося зупинити просування рф на Покровському напрямку. За останні шість днів на цьому напрямку ворог не просунувся ні на метр. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі

Як розповів Сирський, Україна зазнавала величезного тиску в районі стратегічного міста, яке протягом кількох тижнів було епіцентром війни на сході України, Покровська.

Військам тепер вдалося зупинити просування росії там. За останні шість днів на Покровському напрямку ворог не просунувся ні на метр. Іншими словами, наша стратегія працює. Ми позбавили їх здатності маневрувати та розгортати їхні сили підкріплення з інших напрямків… і це ослаблення, безсумнівно, відчувається в інших областях. Відзначаємо, що кількість артилерійських обстрілів, а також інтенсивність наступу зменшилися

- сказав Сирський.

Нагадаємо

Російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталось на Покровську та Курахівському напрямках.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика

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