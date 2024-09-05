За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр - Сырский

Украине удалось остановить продвижение рф на Покровском направлении. За последние шесть дней на этом направлении враг не продвинулся ни на метр. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью CNN, передает УНН.

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Как рассказал Сырский, Украина испытывала огромное давление в районе стратегического города, который в течение нескольких недель был эпицентром войны на востоке Украины, Покровска.

Войскам теперь удалось остановить продвижение россии там. За последние шесть дней на Покровском направлении враг не продвинулся ни на метр. Другими словами, наша стратегия работает. Мы лишили их способности маневрировать и разворачивать их силы подкрепления с других направлений... и это ослабление, несомненно, ощущается в других областях. Отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления уменьшились - сказал Сырский.

Напомним,

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях.