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111 боїв з початку доби, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті

111 боїв з початку доби, найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 15892 перегляди

Генштаб повідомляє про 111 бойових зіткнень з початку доби. Найінтенсивніші бої на Покровському (27 атак) та Курахівському (23 атаки) напрямках, де ЗСУ відбили більшість ворожих штурмів.

Російські війська продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 111 бойових зіткнень. Найбільше боїв сталось на Покровську та Курахівському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 5 вересня, повідомляє УНН

На Харківському напрямку відбулося шість боєзіткнень. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення. Також росіяни здійснили авіаудар по Харкову.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 10 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Табаївки, Глушківки, Лозової та Андріївки. На цей час продовжуються шість атак окупантів.

На Лиманському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень. Противник штурмував неподалік Дружелюбівки, Чернещини, Невського, Макіївки та Новосадового. Наразі тривають три ворожі атаки. Крім цього, загарбники двічі вдарили КАБами по Шийківці.

В серпні армія рф почала зазнавати більших втрат: у британській розвідці назвали причину05.09.24, 14:36 • 22408 переглядiв

На Сіверському напрямку Сили оборони зупиняли чотири наступальні дії росіян поблизу Верхньокам’янського та Спірного, де зараз триває один бій. Ситуація під контролем наших військ.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Загарбники намагалися штурмувати наші позиції біля Предтечиного, Іванівського, Іванопілля та Кліщіївки. Три атаки досі продовжуються. До того ж авіація агресора скинула КАБи біля Часового Яру та Іванопілля.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Неліпівки. Шість боєзіткнень завершено, п’ять – триває.

На Покровському напрямку противник здійснив 27 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Новотроїцьке, Гродівка та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 21 атаку, наразі продовжуються шість боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 23 рази поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Костянтинівки та Георгіївки. Дев’ятнадцять спроб просунутися відбито, чотири – ще тривають.

На Времівському напрямку противник шість разів штурмував наші позиції, зокрема, біля Водяного та Вугледара. Чотири бої завершено, два - досі продовжуються.

На Гуляйпільському напрямку без бойових зіткнень, але із залученням авіації загарбники били НАРами по Білогір'ю.

На Оріхівському напрямку ворог проводив наступальну дію у районі Роботиного. Бій ще триває.

На Придніпровському напрямку окупанти зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі українських захисників.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін.

Ще плюс 1200 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога05.09.24, 07:10 • 21679 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна

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