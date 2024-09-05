111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 5 сентября, сообщает УНН.

На Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.

На Купянском направлении с начала суток велось 10 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. В настоящее время продолжаются шесть атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. Кроме этого, захватчики дважды ударили КАБами по Шийковке.

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На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательные действия россиян вблизи Верхнекаменского и Спирного, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Предтечино, Ивановского, Иванополье и Клещеевки. Три атаки до сих пор продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБы возле Часового Яра и Иванополья.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка и Нелиповки. Шесть боестолкновений завершены, пять - продолжаются.

На Покровском направлении противник совершил 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 21 атаку, сейчас продолжаются шесть боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Лысовки, Украинской, Галициновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Девятнадцать попыток продвинуться отбито, четыре - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник шесть раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного и Угледара. Четыре боя завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики били НАРами по Белогорью.

На Ореховском направлении враг проводил наступательное действие в районе Роботино. Бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских защитников.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

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