111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  40054 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  126275 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  118485 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  123546 просмотра
Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  87504 просмотра
публикации
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  123546 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  119917 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  118485 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  120228 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  126275 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

Экранизация игры от Warner Bros.: вышел первый трейлер киноадаптации Minecraft

  •  4215 просмотра
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

4 сентября 2024, 09:42  •  110518 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября 2024, 03:03  •  153070 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  143828 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  145559 просмотра
Актуальное
111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 13:26  •  4017 просмотра

Read in English

Генштаб сообщает о 111 боевых столкновениях с начала суток. Самые интенсивные бои на Покровском (27 атак) и Кураховском (23 атаки) направлениях, где ВСУ отбили большинство вражеских штурмов.

Российские войска продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 111 боевых столкновений. Больше всего боев произошло на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 5 сентября, сообщает УНН

На Харьковском направлении произошло шесть боестолкновений. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения. Также россияне совершили авиаудар по Харькову.

На Купянском направлении с начала суток велось 10 боев. Враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Табаевки, Глушковки, Лозовой и Андреевки. В настоящее время продолжаются шесть атак оккупантов.

На Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений. Противник штурмовал неподалеку Дружелюбовки, Чернещины, Невского, Макеевки и Новосадового. Сейчас продолжаются три вражеские атаки. Кроме этого, захватчики дважды ударили КАБами по Шийковке.

В серпні армія рф почала зазнавати більших втрат: у британській розвідці назвали причину5 сентября 2024, 11:36 • 16474 просмотра

На Северском направлении Силы обороны останавливали четыре наступательные действия россиян вблизи Верхнекаменского и Спирного, где сейчас идет один бой. Ситуация под контролем наших войск.

На Краматорском направлении произошло восемь боестолкновений. Захватчики пытались штурмовать наши позиции возле Предтечино, Ивановского, Иванополье и Клещеевки. Три атаки до сих пор продолжаются. К тому же авиация агрессора сбросила КАБы возле Часового Яра и Иванополья.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка и Нелиповки. Шесть боестолкновений завершены, пять - продолжаются.

На Покровском направлении противник совершил 27 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Новотроицкое, Гродовка и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 21 атаку, сейчас продолжаются шесть боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 23 раза вблизи Лысовки, Украинской, Галициновки, Красногоровки, Константиновки и Георгиевки. Девятнадцать попыток продвинуться отбито, четыре - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник шесть раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного и Угледара. Четыре боя завершены, два - до сих пор продолжаются.

На Гуляйпольском направлении без боевых столкновений, но с привлечением авиации захватчики били НАРами по Белогорью.

На Ореховском направлении враг проводил наступательное действие в районе Роботино. Бой еще продолжается.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды атакуя оборонительные рубежи украинских защитников.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

Ще плюс 1200 окупантів і 6 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога5 сентября 2024, 04:10 • 20270 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке
  •  379 просмотра

Павел Баль получил первую в истории Украины паралимпийскую медаль в гендбайке

Эксклюзив
Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города
  •  53008 просмотра

Есть обратная связь и поддержка - волонтер из Броваров о сотрудничестве с властями города

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра
  •  84251 просмотра

Украинка Помазан завоевала золото Паралимпиады-2024 в толкании ядра

Эксклюзив
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
  •  119917 просмотра

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Эксклюзив
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
  •  120228 просмотра

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Эксклюзив
Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь
  •  87830 просмотра

Женщина-волонтер, которую поддерживают дети: почему дизайнер интерьеров из Киевской области из-за российской агрессии решила изменить свою жизнь

Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  105684 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  100826 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  98369 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  59619 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Популярные

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

Массированная атака рф на Киевщину: показали последствия

  •  87504 просмотра
Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  123546 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  118485 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  126275 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  40054 просмотра

Публикации

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

Кто такой экс-нардеп Ризаненко и почему опасно выпускать из поля зрения тех, кто когда-то отдал предпочтение россии

  •  123546 просмотра
Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому
Эксклюзив

  •  119917 просмотра
Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

Дети диктатора и гимнастки: как живут сыновья путина и Кабаевой

  •  118485 просмотра
Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации

Налоговая затягивает проверку банка "Конкорд" из-за возможной фальсификации
Эксклюзив

  •  120228 просмотра
Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

Пятый пересмотр программы EFF в Украине: МВФ настаивает на открытом конкурсе на должность главы Фонда гарантирования вкладов

  •  126275 просмотра

Война

Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

  •  1657 просмотра
За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

  •  4185 просмотра
Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

  •  8463 просмотра
111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

  •  5542 просмотра
Детям на оккупированном юге показывают пропагандистское кино о боевиках из росгвардии

Детям на оккупированном юге показывают пропагандистское кино о боевиках из росгвардии

  •  8097 просмотра

политика

Курская АЭС может угрожать Украине и другим странам - Госатом

Курская АЭС может угрожать Украине и другим странам - Госатом

  •  31 просмотра
Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

  •  1657 просмотра
За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

  •  4185 просмотра
Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов

  •  2861 просмотра
Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

  •  8463 просмотра

Война

Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

  •  1657 просмотра
За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

  •  4185 просмотра
Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

  •  8463 просмотра
111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

111 боев с начала суток, горячее всего на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

  •  5542 просмотра
Детям на оккупированном юге показывают пропагандистское кино о боевиках из росгвардии

Детям на оккупированном юге показывают пропагандистское кино о боевиках из росгвардии

  •  8097 просмотра

политика

Курская АЭС может угрожать Украине и другим странам - Госатом

Курская АЭС может угрожать Украине и другим странам - Госатом

  •  31 просмотра
Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

Украина предложит к рассмотрению на втором Саммите мира план окончания войны - Зеленский

  •  1657 просмотра
За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

За заявлениями о переговорах путин скрывает стремление к капитуляции Украины - Центре противодействия дезинформации

  •  4185 просмотра
Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов

Верховная Рада назначила Наталью Калмыкову министром по делам ветеранов

  •  2861 просмотра
Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

Затягивание с разрешением для Украины на использование дальнобойного оружия: Зеленский объяснил последствия

  •  8463 просмотра

Новости Бизнеса

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

Покупки клиентов в донаты: как работает социальная ответственность сегодня

  •  32108 просмотра
Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

4 сентября 2024, 12:00  •  62027 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  117164 просмотра

Экономика

Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

Украинцы импортировали энергосберегающее оборудование на более 7 млрд грн. с начала действия льгот

  •  1309 просмотра
В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

В августе Минфин привлек более 29 миллиардов гривен от выпуска государственных облигаций

  •  6432 просмотра
Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

Восстановление оросительных систем, ремонт областной детской клинической больницы, инвестиции: Кипер рассказал подробности встречи с послом Индии

  •  19222 просмотра
Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

Мощность энергоблока №2 на Южно-Украинской АЭС снижена до 66% - Госатомрегулирования

  •  18045 просмотра
Рада одобрила законопроект об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает

Рада одобрила законопроект об особенностях приватизации госбанков: что он предусматривает

  •  19983 просмотра

Киев

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

Взрыв в ЖК в Софиевской Борщаговке: предварительная причина - неосторожность с газом, есть пострадавший

  •  1139 просмотра
Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

Спасение от жары: в парках и скверах Киева оборудовали поилки для животных

  •  10476 просмотра
В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

В Киеве произошел взрыв в многоэтажке в ЖК "София" - соцсети

  •  14509 просмотра
В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

В Киеве из-за тревоги в более 9 часов огромные пробки на дорогах, затруднено движение метро

  •  28077 просмотра
Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

Киев ночью подвергся атаке "шахедов": все дроны, угрожавшие столице, обезвредили, тревога длилась 9 часов

  •  40054 просмотра