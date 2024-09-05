Еще плюс 1200 оккупантов и 6 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1200 оккупантов. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 621550 военных, 8624 танков и другой техники.
За сутки 30 августа Россия потеряла в Украине 1200 оккупантов. Общее количество потерь армии РФ с начала вторжения достигло почти 622 тысячи военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генштаб.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 621550 (+1200) человек,
- танков - 8624 (+6) ед,
- боевых бронированных машин - 16869 (+21) ед,
- артиллерийских систем - 17725 (+31) ед,
- РСЗО - 1177 (+0) ед,
- средств ППО - 940 (+0) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14658 (+42) ед,
- крылатых ракет - 2587 (+7) ед,
- кораблей/катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24044 (+37) ед,
- специальной техники - 3024 (+10) ед.
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