Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной
Киев • УНН
На фронте произошло 193 боевых столкновения. Наиболее напряженная ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, где враг совершил 60 и 46 атак соответственно, часть из которых еще продолжается.
На фронте произошло 193 боестолкновения. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара тремя ракетами, 62 авиаудара, сбросив при этом 81 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 555 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам
Описание ситуации на направлениях
На Харьковском: оккупанты 2 раза безуспешно атаковали в районах Волчанска и сбросили по одной авиабомбе на Макарово и Малое Веселое.
На Купянском: террористы 8 раз штурмовали возле населенных пунктов Синьковка, Глушковка и Берестовое. Сейчас отбито 7 атак, впрочем продолжается боестолкновение в районе Стельмаховки.
На Лиманском: противник 27 раз атаковал в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Грековки, Невского и Новосадового произошло больше всего боестолкновений - шесть, девять и пять соответственно.
На Северском: враг 5 раз штурмовал в районах Верхнекаменского, Иванодарьевки и Спирного.
На Краматорском: ВСУ отбили 7 попыток захватчиков продвинуться вперед.
На Торецком: захватчики 14 раз атаковали возле Нью-Йорка, Нелиповки, и Торецка, 12 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются в районе Нью-Йорка.
На Покровском: агрессор 60 раз атаковал, где большинство боестолкновений произошло в районах Новогродовки и Михайловки. Кроме того, 12 боев до сих пор продолжаются.
На Кураховском: зафиксировано 46 вражеских атак, три из которых продолжаются. В основном бои шли в районах Константиновки, Украинская и Георгиевки.
На Времовском: террористы 10 раз атаковали в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.
На Ореховском: ВСУ остановили 6 атак возле Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки.
На Приднепровском: противник совершил 5 безуспешных попыток прорваться в островную зону.
Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 105 бойових зіткнень, найактивніше ворог діє на трьох напрямках2 сентября 2024, 14:00 • 22082 просмотра