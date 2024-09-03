Генштаб: 193 боестолкновения, ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной

На фронте произошло 193 боестолкновения. Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара тремя ракетами, 62 авиаудара, сбросив при этом 81 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 555 дронов-камикадзе и совершили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Описание ситуации на направлениях

На Харьковском: оккупанты 2 раза безуспешно атаковали в районах Волчанска и сбросили по одной авиабомбе на Макарово и Малое Веселое.

На Купянском: террористы 8 раз штурмовали возле населенных пунктов Синьковка, Глушковка и Берестовое. Сейчас отбито 7 атак, впрочем продолжается боестолкновение в районе Стельмаховки.

На Лиманском: противник 27 раз атаковал в районах восьми различных населенных пунктов. Возле Грековки, Невского и Новосадового произошло больше всего боестолкновений - шесть, девять и пять соответственно.

На Северском: враг 5 раз штурмовал в районах Верхнекаменского, Иванодарьевки и Спирного.

На Краматорском: ВСУ отбили 7 попыток захватчиков продвинуться вперед.

На Торецком: захватчики 14 раз атаковали возле Нью-Йорка, Нелиповки, и Торецка, 12 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются в районе Нью-Йорка.

На Покровском: агрессор 60 раз атаковал, где большинство боестолкновений произошло в районах Новогродовки и Михайловки. Кроме того, 12 боев до сих пор продолжаются.

На Кураховском: зафиксировано 46 вражеских атак, три из которых продолжаются. В основном бои шли в районах Константиновки, Украинская и Георгиевки.

На Времовском: террористы 10 раз атаковали в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.

На Ореховском: ВСУ остановили 6 атак возле Роботино, Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском: противник совершил 5 безуспешных попыток прорваться в островную зону.

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 105 бойових зіткнень, найактивніше ворог діє на трьох напрямках