Генштаб о ситуации на фронте: произошло 105 боевых столкновений, активнее всего враг действует на трех направлениях

С начала суток на фронте произошло 105 боевых столкновений. Как указано в сводке Генштаба по состоянию на 16:00, враг прибегает к активным штурмовым действиям на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях, передает УНН.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток произошло 105 боевых столкновений», - говорится в сводке.

По данным Генштаба, сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали районы населенных пунктов Славгород, Александровка, Бачевск, Сопич, Сидоровка и Тимофеевка. Кроме этого, россияне нанесли авиаудары КАБами по Глухову, Белополью и Заруцкому.

На Харьковском направлении произошло четыре боестолкновения. Противник штурмовал оборонительные рубежи наших подразделений вблизи Волчанска, где до сих пор продолжаются два столкновения.

На Купянском направлении с начала суток велось 13 боев. Враг проводил наступательные действия у Синьковки, Петропавловки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Берестового. В настоящее время продолжаются три атаки оккупантов.

На Лиманском направлении противник девять раз штурмовал неподалеку Грековки, Дружелюбовки, Макеевки и Невского. Четыре атаки украинские защитники отбили, пять - продолжаются.

На Северском направлении Силы обороны успешно остановили четыре наступления россиян вблизи Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении произошло три боестолкновения. Захватчики наступали в сторону Калиновки и Клещеевки. Одна атака до сих пор продолжается. Ситуация под контролем наших войск.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку от Торецка, Щербиновки, Нелиповки и Романовки. Четыре боестолкновения завершены, шесть - продолжаются. К тому же, авиация агрессора выпустила НАРы возле Дружбы и сбросила два КАБа вблизи Дачного.

На Покровском направлении противник совершил 29 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Новогродовка, Крутой Яр, Гродовка и Михайловка. Также россияне совершили авиаудар по Александрополю. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 18 атак, сейчас идут 11 боев. Потери врага на этом направлении уточняются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 16 раз вблизи Украинской, Георгиевки и Константиновки. Четырнадцать попыток продвинуться отбито, две - еще продолжаются.

На Времовском направлении противник 15 раз штурмовал наши позиции, в частности, возле Водяного, Угледара и Пречистовки. Семь боев завершены, восемь - до сих пор продолжаются. Кроме этого, захватчики били НАРами по Константиновке и Новодаровке.

На Ореховском направлении враг наступательных действий не проводил, но с привлечением авиации, совершил удары по районам Новоандреевки и Малой Токмачки.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений, резюмировали в Генштабе.

Сили оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили рф та вдарили по складу боєприпасів - Генштаб