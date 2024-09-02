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Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 105 бойових зіткнень, найактивніше ворог діє на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 22881 перегляди

За добу відбулося 105 бойових зіткнень. Ворог активно штурмує на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, українські захисники відбивають атаки та контролюють ситуацію.

Від початку доби на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Як зазначено у зведенні Генштабу станом на 16:00, ворог вдається до активних штурмових дій на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках, передає УНН.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби відбулося 105 бойових зіткнень", - йдеться у зведенні.

За даними Генштабу, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Славгород, Олександрівка, Бачівськ, Сопич, Сидорівка і Тимофіївка. Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Глухову, Білопіллю та Заруцькому.

На Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення. Противник штурмував оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська, де досі тривають два зіткнення.

На Куп’янському напрямку з початку доби точилося 13 боїв. Ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Берестового. На цей час продовжуються три атаки окупантів.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів штурмував неподалік Греківки, Дружелюбівки, Макіївки та Невського. Чотири атаки українські захисники відбили, п’ять – тривають.

На Сіверському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири наступи росіян поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку відбулося три боєзіткнення. Загарбники наступали у бік Калинівки та Кліщіївки. Одна атака досі продовжується. Ситуація під контролем наших військ.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербинівки, Неліпівки та Романівки. Чотири боєзіткнення завершено, шість – триває. До того ж, авіація агресора випустила НАРи біля Дружби та скинула два КАБи поблизу Дачного.

На Покровському напрямку противник здійснив 29 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новогродівка, Крутий Яр, Гродівка та Михайлівка. Також росіяни здійснили авіаудар по Олександрополю. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 18 атак, наразі точаться 11 боїв. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 16 разів поблизу Українська, Георгіївки та Костянтинівки. Чотирнадцять спроб просунутися відбито, дві – ще тривають.

На Времівському напрямку противник 15 разів штурмував наші позиції, зокрема, біля Водяного, Вугледара і Пречистівки. Сім боїв завершено, вісім - досі продовжуються. Крім цього, загарбники били НАРами по Костянтинівці та Новодарівці. 

На Оріхівському напрямку ворог наступальних дій не проводив, але із залученням авіації, здійснив удари по районах Новоандріївки та Малої Токмачки.

На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін, резюмували у Генштабі.

Сили оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили рф та вдарили по складу боєприпасів - Генштаб01.09.24, 09:58 • 27551 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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