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Сили оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили рф та вдарили по складу боєприпасів - Генштаб

Сили оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили рф та вдарили по складу боєприпасів - Генштаб

Київ • УНН

 • 27551 перегляди

Сили оборони України 31 серпня завдали 8 ударів по скупченнях живої сили рф та 1 по складу боєприпасів. Ворог здійснив 5 ракетних, 73 авіаційних удари та майже 3900 обстрілів по українських позиціях.

Українські військові за 31 серпня завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один - по складу боєприпасів окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Генштаб надає інформацію станом на 8:00 1 вересня щодо російського вторгнення.

За вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали вісім ударів по скупченнях живої сили противника та один - по складу боєприпасів окупантів

- йдеться в повідомленні.

Деталі

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ракетних ударів десятьма ракетами, 73 авіаційних удари, задіявши 96 КАБів. Крім цього, здійснив майже 3900 обстрілів, 96 з них - із РСЗВ.

Окрім того, агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Манухівка, Глухів, Ободи, Липці, Малі Проходи, Черкаська Лозова, Кругляківка, Сергіївка, Гродівка, Миколаївка, Селідове, Покровськ, Олександропіль, Мирноград, Водяне, Костянтинівка, Новоукраїнка, Костянтинопіль та Рівнопіль.

Доповнення

Генштаб повідомляв сьогодні, 1 вересня, що втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 616 300осіб, 8592 танк та сотень одиниць військової техніки.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна

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