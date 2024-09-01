Ще плюс 1350 окупантів і 10 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів. За добу ворог втратив 1350 військових, 10 танків та іншу техніку. Загальні втрати РФ з 24.02.22 сягнули близько 616 300 осіб.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 616 300осіб, 8592 танк та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.09.24 орієнтовно склали:
особового складу — близько 616300 (+1350) осіб,
танків — 8592 (+10) од.,
бойових броньованих машин — 16760 (+24) од.,
артилерійських систем — 17636 (+22) од.,
РСЗВ — 1176 (+0) од.,
засоби ППО — 940 (+0) од.,
літаків — 368 (+0) од.,
гелікоптерів — 328 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14507 (+36) од.,
крилаті ракети — 2557 (+0) од.,
кораблі/катери — 28 (+0) од.,
підводні човни — 1 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн — 23881 (+56) од.,
спеціальна техніка — 2991 (+14) од.
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