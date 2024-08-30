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Генштаб: 179 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку

Генштаб: 179 бойових зіткнень за добу, найгарячіше на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 81990 перегляди

За добу відбулося 179 бойових зіткнень. Найактивніші бої на Покровському, Куп'янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Ворог завдав 61 авіаудар та залучив 573 дрони-камікадзе.

Від початку цієї доби відбулося 179 бойових зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Курахівському напрямках. Про це повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Російські загарбники завдали по території України два удари трьома ракетами та 61 авіаудар, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 573 дрони-камікадзе та здійснили понад 3180 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

  • На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень. Сили оборони відбивали атаки росіян неподалік Плетенівки, Липців та Вовчанська. Одна ворожа атака досі продовжується.
  • На Куп’янському напрямку ворог проводив наступальні дії біля Синьківки, Колісниківки, Новоосинового, Лозової, Андріївки, Стельмахівки та Глушківки. Двадцять шість боїв завершено, чотири – ще тривають.
  • На Лиманському напрямку російські загарбники штурмували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новосергіївки, Дружелюбівки, Греківки, Чернещини, Макіївки, Невського та Новосадового. Українські захисники відбили 21 атаку, одна – продовжується неподалік Дружелюбівки.
  • На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири ворожі наступи у районі Верхньокам’янського, Івано-Дар'ївки та Виїмки.
  • На Краматорському напрямку точилося 12 боїв, зокрема, біля Калинівки, Часового Яру, Ступочок, Іванівського, Андріївки та Предтечиного. Сили оборони зупинили усі ворожі атаки загарбників.
  • На Торецькому напрямку відбулося 15 боєзіткнень. Росіяни штурмували позиції українських підрозділів поблизу Торецька та Неліпівки. На цей час триває одна атака противника.
  • На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 55 боїв у районах населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Гродівка, Карлівка, Новогродівка, Маринівка, Миролюбівка, Михайлівка та Селидове. Наші захисники відбили 52 наступальні дії, три - ще продовжуються.  Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 318 окупантів, з них 132 - безповоротно. Також знищено танк, бойову машину піхоти, вісім БпЛА та дві одиниці автотранспорту. До того ж пошкоджено бронетранспортер, три артилерійські системи та два автомобілі.
  • На Курахівському напрямку ворог 23 рази атакував поблизу Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Двадцять два боєзіткнення завершено, одне - досі продовжуються.
  • На Времівському напрямку противник здійснив вісім безрезультатних спроб витіснити наші підрозділи із займаних рубежів оборони біля Вугледару та Водяного.
  • На Оріхівському напрямку ворог також не мав успіху під час наступальної дії біля Роботиного.
  • На Придніпровському напрямку, двічі атакуючи позиції Сил оборони, противник зазнав поразки.

На інших напрямках - без особливих змін.

На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб 29.08.24, 00:00 • 27418 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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