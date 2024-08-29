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На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб

На фронті відбулося 182 боєзіткнення: напружена ситуація на кількох напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 27418 перегляди

На фронті відбулося 182 боєзіткнення. Найбільш напружена ситуація на Покровському, Куп'янському, Курахівському і Торецькому напрямках, де ворог активно атакує позиції ЗСУ.

На фронті відбулося 182 боєзіткнення. Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, втім ворог сьогодні активно атакують на Куп’янському, Курахівському і Торецькому  напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, держава-терорист завдала 2 ракетних ударів, 61 авіаудар, скинувши при цьому 66 КАБів. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 516 дронів-камікадзе та здійснили близько 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському: окупанти 2 штурмували в районах Вовчанська і Липців.

На Куп’янському: 23 рази ворог атакував біля населених пунктів Синьківка, Колісниківка, Стельмахівка  і Кругляківка. ЗСУ відбили 21 атаку.

На Лиманському: ворожі війська 13 разів атакували в районах шести різних населених пунктів. Біля Дружелюбівки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, три та чотири відповідно.

На Сіверському: супротивник 4 рази штурмував у районах Білогорівки та Спірного Тривають бої.

На Краматорському: ЗСУ відбили 11 атак загарбників поблизу Григорівки, в також, без авіапідтримки, у районах Іванівського і Кліщіївки.

На Торецькому: окупанти 20 разів атакували біля Нью-Йорка, Неліпівки, Торецька та Дружби - 15 боєзіткнень вже завершені. Бої тривають поблизу Нью-Йорка та Неліпівки.

На Покровському: агресор 59 разів атакував у районах Новогродівки і Гродівки.

На Курахівському: відбулося 30 ворожих атак. Половина з них продовжуються.

На Времівському: агресор 6 разів атакував в напрямку Вугледара, біля Водяного і Костянтинівки.

На Оріхівському: ЗСУ відбили 2 штурми загарбників неподалік Роботиного і Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському: наступальних дій не було. 

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 111, окупанти активно діють на трьох напрямках28.08.24, 17:15 • 19840 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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