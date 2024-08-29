На фронте произошло 182 боестолкновения: напряженная ситуация на нескольких направлениях - Генштаб

На фронте произошло 182 боестолкновения. Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, впрочем враг сегодня активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, государство-террорист нанесло 2 ракетных удара, 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: оккупанты 2 штурмовали в районах Волчанска и Липцов.

На Купянском: 23 раза враг атаковал возле населенных пунктов Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка. ВСУ отбили 21 атаку.

На Лиманском: вражеские войска 13 раз атаковали в районах шести различных населенных пунктов. Возле Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.

На Северском: противник 4 раза штурмовал в районах Белогоровки и Спирного Продолжаются бои.

На Краматорском: ВСУ отбили 11 атак захватчиков вблизи Григорьевки, в также, без авиаподдержки, в районах Ивановского и Клещеевки.

На Торецком: оккупанты 20 раз атаковали возле Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы - 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

На Покровском: агрессор 59 раз атаковал в районах Новогродовки и Гродовки.

На Кураховском: произошло 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются.

На Времовском: агрессор 6 раз атаковал в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки.

На Ореховском: ВСУ отбили 2 штурма захватчиков неподалеку Роботино и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском: наступательных действий не было.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 111, окупанти активно діють на трьох напрямках