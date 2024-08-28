Генштаб о ситуации на фронте: количество вражеских атак возросло до 111, оккупанты активно действуют на трех направлениях

Количество вражеских атак на фронте возросло до 111. Основные усилия оккупанты прикладывают на трех направлениях - Покровском, Купянском и Кураховском, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

«Противник не прекращает попыток продвигаться в глубину территории Украины, силы обороны сдерживают захватчиков, нанося ему значительные потери. За сегодня количество вражеских атак возросло до 111. Основные усилия оккупанты и дальше прикладывают на Покровском направлении, где провели треть от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Купянском и Кураховском направлениях», - говорится в сводке.

Кроме того, по данным Генштаба, продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, террористы били управляемыми авиабомбами по районам Пустогорода, Белополья, Горелого и Басовки. Страдает от артобстрелов и авиаударов российской армии и гражданская инфраструктура на территории рф.

На Харьковском направлении оккупанты дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Липцов и Волчанска. Продолжается бой. Ситуация контролируется. Также враг бил НАРами из вооружения вертолетов вблизи Казачьей Лопани, Алисовки и Кудиевки.

Семнадцать раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Стельмаховки и Кругляковки.

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Дружелюбовки, Новоегоровки, Макеевки, Невского и Новосадового. С начала суток украинские воины отбили уже восемь атак.

На Северском направлении противник дважды атаковал вблизи Спирного. Получил жесткий отпор.

На Краматорском направлении захватчики совершили девять штурмовых действий вблизи Ивановского, Клещеевки, Андреевки, Белой Горы и Григорьевки. Возле последнего населенного пункта нанесли два удара неуправляемыми авиаракетами.

На Торецком направлении количество вражеских атак в настоящее время составляет 13. Сегодня противник атаковал в районах Северного, Дружбы, Торецка, Нью-Йорка и Нелиповки. Бои неподалеку Нелиповки пока еще продолжаются в трех локациях. Авиация агрессора нанесла удар по населенному пункту Дружба неуправляемыми авиаракетами.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Покровском направлении. Так, с начала суток оккупанты осуществили уже 34 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах одиннадцати различных населенных пунктов. Почти половина из всех боестолкновений состоялась возле Селидово и Новогродовки. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили 23 атаки противника на направлении. Другие - продолжаются. Враг несет значительные потери в живой силе.

На Кураховском направлении захватчики 22 раза атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах Украинки, Георгиевки, Константиновки и Карловки. Почти половина боестолкновений продолжается - жесткие бои, в частности, сейчас идут неподалеку Карловки.

На Времовском направлении захватчики дважды атаковали позиции украинских войск в сторону Константиновки и Водяного. Пять раз задействовали авиацию для ударов НАРами по Угледару и Егоровке.

На Ореховском направлении подверглось удару двумя КАБами Степное. Также оккупанты провели два штурма возле Роботино и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил. Ударил неуправляемыми авиаракетами в сторону Казацкого из вооружения штурмовика Су-25.

На фронті відбулося 125 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб