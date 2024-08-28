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Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 111, окупанти активно діють на трьох напрямках

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість ворожих атак зросла до 111, окупанти активно діють на трьох напрямках

Київ • УНН

 • 19840 перегляди

За добу відбулося 125 боєзіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 34 атаки. Окупанти активно діють також на Куп'янському та Курахівському напрямках, завдаючи авіаударів по прикордонних районах Сумщини.

Клькість ворожих атак на фронті зросла до 111. Основні зусилля окупанти прикладають на трьох напрямках - Покровському, Куп’янському та Курахівському, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу станом на 16:00.

"Противник не припиняє спроб просуватися в глибину території України, сили оборони стримують загарбників, завдаючи йому значних втрат. За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 111. Основні зусилля окупанти і далі прикладають на Покровському напрямку, де провели третину від усіх атак на території України. Окрім того, окупанти активно діють на Куп’янському та Курахівському напрямках", - йдеться у зведенні.

Крім того, за даними Генштабу, продовжують потерпати від російських авіаударів прикордонні райони Сумщини. Зокрема, терористи били керованими авіабомбами по районах Пустогорода, Білопілля, Горілого і Басівки. Страждає від артобстрілів та авіаударів російської армії і цивільна інфраструктура на території рф.

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Липців і Вовчанська. Триває бій. Ситуація контрольована. Також ворог бив НАРами з озброєння вертольотів поблизу Козачої Лопані, Алісівки та Кудіївки.

Сімнадцять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми неподалік Синьківки, Колісниківки, Стельмахівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Новоєгорівки, Макіївки, Невського і Новосадового. З початку доби українські воїни відбили уже вісім атак.

На Сіверському напрямку противник двічі атакував поблизу Спірного. Отримав жорстку відсіч.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили дев’ять штурмових дій поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори та Григорівки. Біля останнього населеного пункту завдали двох ударів некерованими авіаракетами.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак на даний час складає 13. Сьогодні противник атакував у районах Північного, Дружби, Торецька, Нью-Йорка та Неліпівки. Бої неподалік Неліпівки наразі ще тривають у трьох локаціях. Авіація агресора завдала удару по населеному пункту Дружба некерованими авіаракетами. 

Найбільша кількість боєзіткнень зафіксована на цей час на Покровському напрямку. Так, з початку доби окупанти здійснили вже 34 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах одинадцяти різних населених пунктів. Майже половина з усіх боєзіткнень відбулася біля Селідового і Новогродівки. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 23 атаки противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

На Курахівському напрямку загарбниики 22 рази атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах Українки, Георгіївки, Костянтинівки та Карлівки. Майже половина боєзіткнень триває - жорсткі бої, зокрема, зараз йдуть неподалік Карлівки.

На Времівському напрямку загарбники двічі атакували позиції українських військ у бік Костянтинівки та Водяного. П’ять разів задіювали авіацію для ударів НАРами по Вугледару і Єгорівці.

На Оріхівському напрямку зазнало удару двома КАБами Степове. Також окупанти провели два штурми біля Роботиного і Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Вдарив некерованими авіаракетами у бік Козацького з озброєння штурмовика Су-25.

На фронті відбулося 125 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб28.08.24, 00:36 • 28765 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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