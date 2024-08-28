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На фронті відбулося 125 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 125 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 28765 перегляди

На передовій відбулося 125 боєзіткнень, найскладніша ситуація на Покровському напрямку.

На передовій відбулося 125 боєзіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

За інформацією, окупанти випустили по території України 9 ракет, здійснили 64 авіаудари, скинули 72 КАБи. Також випустили 558 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.

Ситуація на напрямках

На Харківському: відбулося 8 боїв неподалік Вовчанська.

На Куп’янському: відбулося 16 боєзіткнень біля Синьківки, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Нині триває 4 атаки противника.

На Лиманському: окупанти атакували біля Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Досі тривають 2 бої.

На Сіверському: ЗСУ відбили ворожий наступ у районі Верхньокам’янського.

На Краматорському: було 12 боїв неподалік Григорівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. На цей момент триває одна штурмова дія противника.

На Торецькому: відбулося 16 боєзіткнень. Окупанти атакували позиції українських підрозділів біля Нью-Йорка та Торецька.

На Покровському: сталося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Захисники відбили 30 наступів, втім 6 - ще продовжуються.

На Курахівському: терористи 15 разів атакував позиції українців поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Старомихайлівки. Десять боєзіткнень завершено, п’ять - досі продовжуються.

На Времівському: ворог здійснив 6 безрезультатних атак біля Вугледару, Водяного та Пречистівки.

На Оріхівському: ЗСУ відбили 4 штурми окупантів неподалів Малої Токмачки та Роботиного.

На Придніпровському: противник зазнав поразки, двічі атакуючи позиції українських військ.

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень - Генштаб27.08.24, 17:26 • 18561 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

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