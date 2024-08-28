На фронті відбулося 125 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На передовій відбулося 125 боєзіткнень, найскладніша ситуація на Покровському напрямку.
На передовій відбулося 125 боєзіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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За інформацією, окупанти випустили по території України 9 ракет, здійснили 64 авіаудари, скинули 72 КАБи. Також випустили 558 дронів-камікадзе та здійснили понад 2800 обстрілів по позиціях українських військ і населених пунктах.
Ситуація на напрямках
На Харківському: відбулося 8 боїв неподалік Вовчанська.
На Куп’янському: відбулося 16 боєзіткнень біля Синьківки, Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. Нині триває 4 атаки противника.
На Лиманському: окупанти атакували біля Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Досі тривають 2 бої.
На Сіверському: ЗСУ відбили ворожий наступ у районі Верхньокам’янського.
На Краматорському: було 12 боїв неподалік Григорівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки. На цей момент триває одна штурмова дія противника.
На Торецькому: відбулося 16 боєзіткнень. Окупанти атакували позиції українських підрозділів біля Нью-Йорка та Торецька.
На Покровському: сталося 36 боїв у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоолександрівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Захисники відбили 30 наступів, втім 6 - ще продовжуються.
На Курахівському: терористи 15 разів атакував позиції українців поблизу Карлівки, Красногорівки, Георгіївки та Старомихайлівки. Десять боєзіткнень завершено, п’ять - досі продовжуються.
На Времівському: ворог здійснив 6 безрезультатних атак біля Вугледару, Водяного та Пречистівки.
На Оріхівському: ЗСУ відбили 4 штурми окупантів неподалів Малої Токмачки та Роботиного.
На Придніпровському: противник зазнав поразки, двічі атакуючи позиції українських військ.
Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень - Генштаб27.08.24, 17:26 • 18561 перегляд