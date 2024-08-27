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Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень - Генштаб

Київ • УНН

 • 18561 перегляди

Генштаб ЗСУ повідомляє про 85 бойових зіткнень за добу на різних напрямках фронту. Українські захисники відбили численні атаки російських загарбників, зокрема на Харківському, Куп'янському та Покровському напрямках.

російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом від початку доби відбулося 85 бойових зіткнень. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16.00 27.08.2024, передає УНН.

За уточненою інформацією, сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали райони населених пунктів Сопич, Бачівськ, Порохонь, Покровка, Краснопілля, Дмитрівка, Сидорівка, Уланове, Орлівка,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по Ворожбі, Есмані, Вільній Слободі, Атинському, Горілому та Безсалівці.

На Харківському напрямку противник штурмує оборонні рубежі наших підрозділів поблизу Вовчанська. Ворожа атака досі триває. До того ж росіяни запустили НАРи у бік Козачої Лопані.

На Куп’янському напрямку ворог проводив 15 наступальних дій біля Синьківки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Стельмахівки. На цей час продовжуються сім атак. Також російські окупанти завдали п’ять авіаударів по Сеньковому, Куп'янську-Вузловому, Синьківці та Петропавлівці.

На Лиманському напрямку противник сім разів штурмував неподалік Дружелюбівки, Невського та Новосадового. Вмілими діями українських захисників ворог був зупинений.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили атаку росіян поблизу Верхньокам'янського.

На Краматорському напрямку ворог наступав у бік Григорівки, Андріївки та Кліщіївки, у результаті шести боєзіткнень - зазнав поразки.

На Торецькому напрямку загарбники дев’ять разів намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

На Покровському напрямку росіяни здійснили 25 штурмових дій у районах населених пунктів Суха Балка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Новоолександрівка, Михайлівка, Новогродівка та Селидове. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 24 атаки, один бій досі продовжується. Втрати ворога на цьому напрямку уточнюються.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 11 разів. Дев'ять спроб просунутися відбито, дві - тривають поблизу Карлівки.На Времівському напрямку противник п’ять разів безрезультатно штурмував наші позиції біля Водяного та Пречистівки.

На Оріхівському напрямку ворог тричі здійснив наступальні дії поблизу Малої Токмачки та Роботиного. Українські захисники відбили усі атаки.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи позиції наших підрозділів. Залучивши авіацію, скинули п’ять КАБів по районах Садового та Тягинки.

Нагадаємо

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 610100 осіб, 8563 танків та 16667 бронемашин.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна

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