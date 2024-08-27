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ЗСУ: За добу окупанти втратили 1280 військових

ЗСУ: За добу окупанти втратили 1280 військових

Київ • УНН

 • 27601 перегляди

Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати загарбників за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 610100 осіб, 8563 танків та 16667 бронемашин.

За минулу добу терористи втратили 1280 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати загарбників за період з 24.02.22 по 27.08.24:

- Особовий склад: 610100 (+1280).

- Танки: 8563 (+12).

- Броньовані бойові машини: 16667 (+19).

- Артилерійські системи: 17495 (+52).

- РСЗВ: 1173 (+1).

- Засоби ППО: 937.

- Літаки: 367.

- Гелікоптери: 328.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 14254 (+120).

- Крилаті ракети: 2547 (+103).

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 23613 (+58).

- Спеціальна техніка: 2944 (+3).

На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб 23.08.24, 23:47 • 41988 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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