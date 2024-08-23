На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб
Київ • УНН
На передовій відбулося 125 боєзіткнень. Країна-агресор завдала 2 ракетних, 52 авіаційних удари та використала 479 дронів-камікадзе. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.
За поточну добу на передовій відбулося 125 боєзіткнень. Сили агресора продовжують вести активні наступальні дії на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
По території України сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних удари, скинувши при цьому 72 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї
Ситуація на напрямках
На Харківському: терористи намагаються потіснити підрозділи ЗСУ в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська.
На Куп’янському: біля населених пунктів Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки ЗСУ відбили 11 наступальних дій, втім триває ще 4 боєзіткнення.
На Лиманському: ворог 11 разів атакував захисників в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. Бої продовжуються у двох локаціях.
На Сіверському: ЗСУ відбили всі сім штурмів загарбників у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного.
На Краматорському: Захисники відбили 20 спроб окупантів просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Триває 8 боєзіткнень.
На Торецькому: супротивник за підтримки авіації 7 разів атакував поблизу Неліпівки та Торецьку - 6 боєзіткнень вже завершені, однак досі триває 1 бій триває поблизу Неліпівки.
На Покровському: агресор 33 рази атакував в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. 22 атаки українські захисники вже відбили, ще 11 боєзіткнень досі тривають.
На Курахівському: ЗСУ відбили 14 атак поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Нині триває 5 боєзіткнень.
На Времівському: ворог здійснив 9 атак у напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили 4 атаки противника, ще 5 – триває.
На Оріхівському та Придніпровському: противник завдає авіаційних ударів та обстрілює територію українських міст та сіл.
Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку23.08.24, 02:00 • 106584 перегляди