На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб

ukenru
13:46 • 24519 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

11:37 • 35958 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

10:16 • 55569 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 87676 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 141026 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 182336 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 264090 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 166212 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141975 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128321 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
3.3 м/с
80 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 133062 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 68464 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 101295 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 78766 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 63845 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 24519 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 133062 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 264091 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 199433 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 229224 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 6863 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 21235 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 24662 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 29652 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 39275 перегляди
Актуальне
На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 125 боєзіткнень: активні атаки рф на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 41988 перегляди

На передовій відбулося 125 боєзіткнень. Країна-агресор завдала 2 ракетних, 52 авіаційних удари та використала 479 дронів-камікадзе. Найактивніші бої тривають на Покровському напрямку.

За поточну добу на передовій відбулося 125 боєзіткнень. Сили агресора продовжують вести активні наступальні дії на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

По території України сьогодні держава-терорист завдала двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 52 авіаційних удари, скинувши при цьому 72 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів 479 дронів-камікадзе та здійснили понад 3000 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї

- Генеральний штаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському: терористи намагаються потіснити підрозділи ЗСУ в районах Вовчанська та Глибокого. Триває бій поблизу Вовчанська.

На Куп’янському: біля населених пунктів Петропавлівки, Курилівки, Синьківки та Стельмахівки ЗСУ відбили 11 наступальних дій, втім триває ще 4 боєзіткнення.

На Лиманському: ворог 11 разів атакував захисників в районах Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Торського та Тернів. Бої продовжуються у двох локаціях.

На Сіверському: ЗСУ відбили всі сім штурмів загарбників у районах Верхньокам’янського, Виїмки, Білогорівки та Спірного.

На Краматорському: Захисники відбили 20 спроб окупантів просунутись поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського. Триває 8 боєзіткнень.

На Торецькому: супротивник за підтримки авіації 7 разів атакував поблизу Неліпівки та Торецьку - 6 боєзіткнень вже завершені, однак досі триває 1 бій триває поблизу Неліпівки.

На Покровському: агресор 33 рази атакував в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродівки, Гродівки, Птичого, та Зеленого Поля. 22 атаки українські захисники вже відбили, ще 11 боєзіткнень досі тривають.

На Курахівському: ЗСУ відбили 14 атак поблизу Костянтинівки, Георгіївки, Красногорівки та Карлівки. Нині триває 5 боєзіткнень.

На Времівському: ворог здійснив 9 атак у напрямку Водяного та Вугледару. Українські воїни зупинили 4 атаки противника, ще 5 – триває.

На Оріхівському та Придніпровському: противник завдає авіаційних ударів та обстрілює територію українських міст та сіл.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку23.08.24, 02:00 • 106584 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$275.10
Brent
$72.83
Bitcoin
$87,488.50
S&P 500
$5,770.58
Газ TTF
$42.30
Золото
$3,062.99
Ethereum
$2,062.01