На фронте произошло 125 боестолкновений: активные атаки рф на Покровском направлении - Генштаб

За текущие сутки на передовой произошло 125 боестолкновений. Силы агрессора продолжают вести активные наступательные действия на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара с применением трех ракет, 52 авиационных удара, сбросив при этом 72 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 479 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: террористы пытаются потеснить подразделения ВСУ в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой вблизи Волчанска.

На Купянском: у населенных пунктов Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки ВСУ отбили 11 наступательных действий, впрочем продолжается еще 4 боестолкновения.

На Лиманском: враг 11 раз атаковал защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются в двух локациях.

На Северском: ВСУ отбили все семь штурмов захватчиков в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спирного.

На Краматорском: Защитники отбили 20 попыток оккупантов продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается 8 боестолкновений.

На Торецком: противник при поддержке авиации 7 раз атаковал вблизи Нелиповки и Торецка - 6 боестолкновений уже завершены, однако до сих пор продолжается 1 бой продолжается вблизи Нелиповки.

На Покровском: агрессор 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего, и Зеленого Поля. 22 атаки украинские защитники уже отбили, еще 11 боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Кураховском: ВСУ отбили 14 атак вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Сейчас продолжается 5 боестолкновений.

На Времовском: враг совершил 9 атак в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили 4 атаки противника, еще 5 - продолжается.

На Ореховском и Приднепровском: противник наносит авиационные удары и обстреливает территорию украинских городов и сел.

Генштаб: 135 боєзіткнень на фронті, основні атаки були зафіксовані на Покровському напрямку