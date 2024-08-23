Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
путин требует решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье с Украиной

путин требует решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье с Украиной

  •  35200 просмотра
"Суд" в РФ над пленными из полка „Азов“ - фарс и юридически никчемный спектакль - Центр стратегических коммуникаций

"Суд" в РФ над пленными из полка „Азов“ - фарс и юридически никчемный спектакль - Центр стратегических коммуникаций

  •  35624 просмотра
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  35325 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  25313 просмотра
Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  26763 просмотра
публикации
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

  •  119247 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  144748 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  164487 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  178606 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  231529 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  35325 просмотра
Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

Самую большую в Шотландии пресноводную жемчужину продали на аукционе почти за 94 тысячи фунтов стерлингов

  •  109684 просмотра
22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

22 августа: Международный день фольклора, День «Отнесите свою кошку к ветеринару»

  •  109906 просмотра
Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

21 августа 2024, 15:42  •  74421 просмотра
Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

Редкие полярные сияния на Солнце: мощная солнечная буря открыла "шоссе" с движением заряженных частиц - NASA

21 августа 2024, 10:44  •  104018 просмотра
Актуальное
Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 23:00  •  266 просмотра

Read in English

На фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском направлении, где было 53 атаки.

На фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Государство-террорист нанесло один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 556 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам

- Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 2 штурма террористов в районе Волчанска.

На Купянском: 14 раз захватчики атаковали позиции Защитников, где у населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Глушковка, Лозовая и Андреевка подразделения Сил обороны отбили 9 атак.

На Лиманском: агрессор 11 раз штурмовал ВСУ в районах 8 различных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений.

На Северском: вражеские силы 5 раз атаковали в районах Выемки, Белогоровки и Спирного, впрочем все попытки нападения были отбиты.

На Краматорском: ВСУ отбили 11 попыток противника продвинуться вперед.

На Торецком: оккупанты 12 раз атаковали неподалеку Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы.

На Покровском: агрессор продолжает сосредотачивать основные усилия на этом направлении, атаковав 53 раза украинские позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки произошло более половины от всех боестолкновений.

На Кураховском: вражеские войска 19 раз попытались атаковать, однако защитники остановили 16 попыток. Противник пытался продвинуться возле Константиновки и Красногоровки.

На Времовском: оккупанты 3 штурмовали передний край обороны в направлении Угледара, также пытались продвинуться со стороны Владимировки.

Генштаб: Сили оборони на Покровському напрямку за сьогодні вже відбили 28 атак ворога22 августа 2024, 14:06 • 18400 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)
  •  38710 просмотра

Все необходимые услуги для участников боевых действий и членов семей погибших: в Броварах открыли Городской ветеранский центр (видео)

Эксклюзив
Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат
  •  91785 просмотра

Следователей ГБР по делу главного юриста НБУ Зимы можно привлечь к ответственности за невыполнение решения суда - адвокат

Эксклюзив
Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
  •  119247 просмотра

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Эксклюзив
Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт
  •  95205 просмотра

Государственные банки ставят бизнесу более жесткие условия по реструктуризации кредитов, чем коммерческие - эксперт

Эксклюзив
Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны
  •  71362 просмотра

Индивидуальный подход и отсутствие бюрократии - нардеп о том, как на местах необходимо решать проблемы ветеранов российско-украинской войны

Эксклюзив
Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог
  •  68051 просмотра

Иностранные эксперты могут сыграть важную роль в прозрачности конкурса на должность главы Фонда гарантирования вкладов - политолог

Эксклюзив
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
21 августа 2024, 13:04  •  144748 просмотра

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Эксклюзив
Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров
21 августа 2024, 12:51  •  99304 просмотра

Обустройство современных и надежных укрытий в школах и детсадах является основным направлением подготовки к новому учебному году - мэр Броваров

Эксклюзив
Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист
21 августа 2024, 12:43  •  95913 просмотра

Реструктуризация кредита для бизнеса помогает избежать дефолта и работать ради поддержания экономической стабильности страны - юрист

Эксклюзив
Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп
21 августа 2024, 11:35  •  83490 просмотра

Использование АРМА авто с номерами прикрытия является основанием для внутреннего расследования - нардеп

Популярные

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  26763 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  25313 просмотра
Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

Тайна 2800-летней давности: в Турции туристам откроют старинный водный резервуар

  •  35325 просмотра
"Суд" в РФ над пленными из полка „Азов“ - фарс и юридически никчемный спектакль - Центр стратегических коммуникаций

"Суд" в РФ над пленными из полка „Азов“ - фарс и юридически никчемный спектакль - Центр стратегических коммуникаций

  •  35624 просмотра
путин требует решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье с Украиной

путин требует решить вопрос с финансированием теробороны в приграничье с Украиной

  •  35200 просмотра

Публикации

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну

Есть ли в Украине наказание за незаконное привлечение к уголовной ответственности - в САП прокомментировали оправдательный приговор экс-министру Омеляну
Эксклюзив

  •  119247 просмотра
Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма

Манипуляции на реабилитации: люди беглого экс-министра Клименко пытаются захватить "Гулливер" под прикрытием патриотизма
Эксклюзив

21 августа 2024, 13:04  •  144748 просмотра
Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

Детективы НАБУ игнорировали допрос свидетелей защиты по делу экс-министра Сольского - адвокаты обратились в ВАКС

21 августа 2024, 07:57  •  164487 просмотра
Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

Поддержка ветеранов российско-украинской войны: опыт небольших общин

20 августа 2024, 11:40  •  178606 просмотра
Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

Трудоустройство вынужденных переселенцев: ситуация в небольших городах

19 августа 2024, 09:45  •  231529 просмотра

Война

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

  •  297 просмотра
Школы курска и 9 районов области переходят на дистанционное обучение

Школы курска и 9 районов области переходят на дистанционное обучение

  •  1977 просмотра
США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

  •  5249 просмотра
В Черкасской области произошел взрыв

В Черкасской области произошел взрыв

  •  7700 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  8638 просмотра

политика

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

  •  5249 просмотра
США изучают стратегию ВСУ в курской области и планы по "буферной зоне"

США изучают стратегию ВСУ в курской области и планы по "буферной зоне"

  •  10815 просмотра
Украина и Германия обсудили ключевые аспекты сотрудничества: международный компенсационный механизм и специальный трибунал

Украина и Германия обсудили ключевые аспекты сотрудничества: международный компенсационный механизм и специальный трибунал

  •  21157 просмотра
путин лично озвучил фейк о якобы попытках Украины нанести удар по курской АЭС. В СНБО объяснили мотивы

путин лично озвучил фейк о якобы попытках Украины нанести удар по курской АЭС. В СНБО объяснили мотивы

  •  24315 просмотра
Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

  •  24909 просмотра

Война

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

  •  297 просмотра
Школы курска и 9 районов области переходят на дистанционное обучение

Школы курска и 9 районов области переходят на дистанционное обучение

  •  1977 просмотра
США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

  •  5249 просмотра
В Черкасской области произошел взрыв

В Черкасской области произошел взрыв

  •  7700 просмотра
В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  8638 просмотра

политика

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

США отправят Украине новую военную помощь около 125 млн долларов - AP

  •  5249 просмотра
США изучают стратегию ВСУ в курской области и планы по "буферной зоне"

США изучают стратегию ВСУ в курской области и планы по "буферной зоне"

  •  10815 просмотра
Украина и Германия обсудили ключевые аспекты сотрудничества: международный компенсационный механизм и специальный трибунал

Украина и Германия обсудили ключевые аспекты сотрудничества: международный компенсационный механизм и специальный трибунал

  •  21157 просмотра
путин лично озвучил фейк о якобы попытках Украины нанести удар по курской АЭС. В СНБО объяснили мотивы

путин лично озвучил фейк о якобы попытках Украины нанести удар по курской АЭС. В СНБО объяснили мотивы

  •  24315 просмотра
Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

Умеров обсудил оборонные потребности Украины с заместителем начальника Штаба обороны Великобритании

  •  24909 просмотра

Новости Бизнеса

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

В Киеве обсудили внедрение судебно-реабилитационной процедуры для ветеранов: детали

21 августа 2024, 15:29  •  52171 просмотра
ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

ПУМБ создал уникальный LifeSavingTruck для донорства крови, который путешествует по стране

21 августа 2024, 06:59  •  70702 просмотра
До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

До 15 тысяч грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

20 августа 2024, 09:49  •  84101 просмотра

Экономика

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

Работа по имплементации Формулы мира началась: Ермак провел международную конференцию по энергетической безопасности Украины

  •  26763 просмотра
В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

В ближайшее время обесточиваний не ожидается: в YASNO рассказали о ситуации в энергетике на фоне аномальной жары

  •  25305 просмотра
Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

Украина и Великобритания продлили беспошлинную торговлю еще на 5 лет

  •  20817 просмотра
В Минэкономики предложили четыре направления для адаптации ветеранов

В Минэкономики предложили четыре направления для адаптации ветеранов

  •  17209 просмотра
В Украине завтра свет выключать не планируют

В Украине завтра свет выключать не планируют

  •  16833 просмотра

Киев

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

В Киеве и нескольких областях объявлена воздушная тревога

  •  8638 просмотра
В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

В Киеве появилась скульптура французского художника ко Дню независимости

  •  17513 просмотра
В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

В Киеве приспустили главный флаг Украины: названа причина

  •  20324 просмотра
Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

Продавал автоматы и отправлял их по почте: в Киеве будут судить торговца оружием

  •  23001 просмотра
Работы на «синей ветке» метро в Киеве близки к завершению: Кличко надеется, заработает в начале осени

Работы на «синей ветке» метро в Киеве близки к завершению: Кличко надеется, заработает в начале осени

  •  24990 просмотра