Генштаб: 135 боестолкновений на фронте, основные атаки были зафиксированы на Покровском направлении

На фронте произошло 135 боевых столкновений. Враг сосредотачивает основные наступательные усилия на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Государство-террорист нанесло один ракетный удар одной ракетой, 49 авиаударов, сбросив при этом 56 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 556 дронов-камикадзе и осуществили более 3300 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - Генеральный штаб ВСУ.

Ситуация на направлениях

На Харьковском: ВСУ отбили 2 штурма террористов в районе Волчанска.

На Купянском: 14 раз захватчики атаковали позиции Защитников, где у населенных пунктов Стельмаховка, Синьковка, Глушковка, Лозовая и Андреевка подразделения Сил обороны отбили 9 атак.

На Лиманском: агрессор 11 раз штурмовал ВСУ в районах 8 различных населенных пунктов. Возле Макеевки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений.

На Северском: вражеские силы 5 раз атаковали в районах Выемки, Белогоровки и Спирного, впрочем все попытки нападения были отбиты.

На Краматорском: ВСУ отбили 11 попыток противника продвинуться вперед.

На Торецком: оккупанты 12 раз атаковали неподалеку Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы.

На Покровском: агрессор продолжает сосредотачивать основные усилия на этом направлении, атаковав 53 раза украинские позиции. В районах Михайловки, Новогродовки и Николаевки произошло более половины от всех боестолкновений.

На Кураховском: вражеские войска 19 раз попытались атаковать, однако защитники остановили 16 попыток. Противник пытался продвинуться возле Константиновки и Красногоровки.

На Времовском: оккупанты 3 штурмовали передний край обороны в направлении Угледара, также пытались продвинуться со стороны Владимировки.

Генштаб: Сили оборони на Покровському напрямку за сьогодні вже відбили 28 атак ворога